名家論壇》張之豪／超商殺人事件

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眷村改建的社區大樓住戶，蔣姓嫌犯，在被超商大夜班蔡姓店員勸其戴上口罩後，心生不滿，回家取刀，返來店裡，將店員冷血殺死。
以刑法角度來說，殺人罪是確定的。
目前，蔣姓嫌犯，自稱精神疾病。
不過，回家取刀，再出來殺人，這像是一時控制不了情緒嗎？我不認為。日後在法庭上的爭議點，就會如過去幾次重大殺人案一樣，「被告行為能力減低與否」。
被殺的超商蔡姓店員，認真打拚，還是個獨子，任何有血性的人，都會為他不捨，並且認為，這個嫌犯罪不可赦。
我也這樣認為，我覺得蔣嫌應該被求以最重刑。
藍色的政論節目，整晚都在討論本案。
他們主張的是，這個蔣姓嫌犯，之所以犯下這個可怕的殺人罪，是陳時中害的。因為，陳時中至今沒有降低疫情警戒等級，所以，蔡姓店員勸蔣戴口罩，才被蔣殺死。
「店員是在幫衛福部執行政策，而被殺死的，所以，這個殺人案，衛福部要負責」。
你沒看錯，他們真的這樣定調。
今年五月疫情爆發時，國民黨主張，台灣已經發生大規模社區感染，蔡英文政府隱瞞疫情，欲蓋彌彰。事後證明，沒有人在隱瞞疫情。
然後，疫苗進來時，罵不夠。
友邦送疫苗來，罵台灣是乞丐向人乞討疫苗。
購買疫苗，罵為什麼沒有超購疫苗。
疫苗超量，罵為什麼浪費錢買疫苗。
現在，他們罵台灣因為強制戴口罩，所以害得蔣嫌要殺人。
先生女士們，這就是戰鬥藍。
所以台灣如果不強制戴口罩，蔣嫌就不會殺人嗎？
被人唸一句，就會回家拿刀，出來殺人的人有幾個？
如果蔣嫌今天是上車，沒刷悠遊卡，所以回家拿刀，返回殺人，這樣，是不是要取消悠遊卡？
如果蔣嫌今天隨手丟垃圾，被人提醒不要如此，回家拿刀，返回殺人，這樣，是不是不要倡議不亂丟垃圾？
如果蔣嫌今天插隊，被人提醒不可插隊，所以回家拿刀，返回殺人，這樣，是不是以後要任由人插隊？
蔣嫌之所以殺人，跟口罩，或以上任何情況都無關。
他會殺人，因為，蔣嫌就是個會殺人的惡人。
他很可惡，很可恨，我認為他應該要負起殺人罪最重的罰則。
為什麼有人還要體貼地為蔣嫌著想「都是你陳時中口罩政策太嚴格，惹了蔣嫌生氣，蔣嫌才要殺人的，這麼說起來，還是你陳時中的錯」。
但一個殺人罪，可以被人扯到口罩政策，你覺得，這些國民黨人，想討論的是殺人案的司法刑度問題、精神犯罪的行為能力問題、台灣刑法判死刑的不夠多的問題，還是，他們只想找機會罵民進黨政府？
蔣嫌。
至於回家拿刀，返回超商，殺死無辜的年輕店員的嫌犯，這位居住在眷村改建社區大樓，父親出自某黑社會社團，家境富裕的蔣嫌，很神奇地，開始被媒體塑造成一個有才華的紙雕師，人生際遇如何被同情。
洗白的速度神速。
比起其他重大刑案的嫌犯來說，這位蔣嫌彷彿穿了什麼老佛爺御賜的黃馬褂，怎麼討論，都不會到蔣嫌的身上。
奇妙。
不論上述媒體與政黨想把風向帶向哪裡，又或者想規避什麼。
我認為，殺人案，求以重刑，是本案的根本。
刑法第271條：「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」。
這個案子，我還是覺得，這位蔣嫌非常可惡，媒體若能挖掘出他為何殺人的原因，才是重點。
●張之豪／基隆市議員、前總統府文稿小組成員
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