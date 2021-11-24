中市疫苗快打站2.0　宗教團體義助齊心抗疫

臺中市 (110) 年 6 月起全國首創新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗快打站為市民朋友施打疫苗成效卓著。惟因應 9 月份各級學校開學，市府考量 67 處疫苗快打站大多設置於國中小學校園，恐影響學生學習權益，因此早在 8 月後即將疫苗快打站 1.0 全數退出校園，並重新規畫 45 處快打站 2.0 站點。

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市長盧秀燕體恤長輩，特別要求各區務必提供大空間、動線好、有空調的地方為民眾施打疫苗，各區公所除提供適合的活動中心外作為快打站外，亦向外洽借適合的開設場所。其中佛教慈濟基金會提供中市 7 處會所加入快打站服務行列，除場地寬敞舒適外，開設前協助區公所完備場地規劃與布設，施打當日更動員熱心志工協助引導與服務，共同守護市民健康安全。除慈濟基金會外，大雅區寶興宮、太平區崇正寶宮、南區永興宮也出借場地給公所，齊心協助市府抗疫。

▲台中市新冠肺炎疫苗快打站2.0提供大空間、動線好、有空調的地方為民眾施打(圖／民政局提供)

民政局長吳世瑋表示，自 6 月中旬以來，中市府配合中央流行疫情指揮中心疫苗配撥量，逐步為符合公費疫苗施打對象施打疫苗，全力提升疫苗覆蓋率，截至 11 月 24 日，中市第一劑疫苗覆蓋率已達 80.59% 、第二劑覆蓋率達 49.58% ，感謝地方宗教團體義助齊心抗疫，主動提供安全舒適的環境讓長者安心接種，一起照顧市民健康，讓疫苗接種服務不間斷。

盧秀燕市長十分關心疫苗快打站 2.0 開設狀況，在民政局長吳世瑋的陪同下，多次前往宗教團體提供的快打站場地視察，市長由衷感謝宗教團體主動出借場域作為疫苗快打站，並號召志工加入服務行列，無私奉獻的精神，令人感佩，期待大家齊力抗疫，提升疫苗覆蓋率，共同守護群體健康安全。 ( 臺中市政府民政局廣告 )