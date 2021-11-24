中市疫苗快打站2.0　宗教團體義助齊心抗疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
市長盧秀燕體恤長輩，特別要求各區務必提供大空間、動線好、有空調的地方為民眾施打疫苗，各區公所除提供適合的活動中心外作為快打站外，亦向外洽借適合的開設場所。其中佛教慈濟基金會提供中市7處會所加入快打站服務行列，除場地寬敞舒適外，開設前協助區公所完備場地規劃與布設，施打當日更動員熱心志工協助引導與服務，共同守護市民健康安全。除慈濟基金會外，大雅區寶興宮、太平區崇正寶宮、南區永興宮也出借場地給公所，齊心協助市府抗疫。
民政局長吳世瑋表示，自6月中旬以來，中市府配合中央流行疫情指揮中心疫苗配撥量，逐步為符合公費疫苗施打對象施打疫苗，全力提升疫苗覆蓋率，截至11月24日，中市第一劑疫苗覆蓋率已達80.59%、第二劑覆蓋率達49.58%，感謝地方宗教團體義助齊心抗疫，主動提供安全舒適的環境讓長者安心接種，一起照顧市民健康，讓疫苗接種服務不間斷。
盧秀燕市長十分關心疫苗快打站2.0開設狀況，在民政局長吳世瑋的陪同下，多次前往宗教團體提供的快打站場地視察，市長由衷感謝宗教團體主動出借場域作為疫苗快打站，並號召志工加入服務行列，無私奉獻的精神，令人感佩，期待大家齊力抗疫，提升疫苗覆蓋率，共同守護群體健康安全。(臺中市政府民政局廣告)