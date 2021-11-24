名家論壇》錢震宇／失控的社會　無感的總統

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原來他們都在這裡！
行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲、內政部長徐國勇等，全都跑去公投宣講，花精力、時間、預算在講重複的事情，賣力嘶喊的程度還讓人以為他們是參選人，動不動就批評在野黨。然後，一問到公投就大聲回嗆，一問到社會問題就怯怯諾諾，說政府都有在注意。
如果有在注意，想請問蔡政府知道截至目前為止，中央政府債務未償餘額總計高達5兆7748億元嗎？平均每位國人一出生就要負擔債務24.7萬元；蔡政府知道，110年10月的全部刑案數是21193件，比去年同期多了1019件嗎？
蔡政府知道，十月的租金指數為104.77，創下1981年1月統計以來新高，40年間租金漲幅約1.78倍。這些關乎你我及下一代的重要數字，蔡政府完全視而不見。如果不知道是無知，如果都知道不處理就是怠惰。
請問政府解方為何？有沒有認真訂出解決時間？治安不好，民眾擔心出入及小孩安全，可以找誰陳情？年輕人買不起房、租不起房，可以跟誰反映？不是每次只到了選舉前，才在收買人心、才在文青喊話。
生活愈來愈苦，社會出現嚴重的治安事件，但蔡英文就是毫無感覺，彷彿這一切與她無關，活在自己的平行時空中。也是啦，她從不會也無法體會到一般升斗小民的辛苦生活的感受，也不去試著去探望了解社會結構的改變，要她如何感同身受。
一位不願走出總統府，鮮少公開行程，就算有公開行程也不准閒雜人等接近的蔡英文，是要人民跟她多親近？蔡英文在她的官邸內，受到嚴密的保護，與世隔絕，只要出來外面，有警車隨扈開道、在府內有憲兵駐守，吃好住好，有花園有步道，還有寵物陪伴。重點是，她完全感受不到治安不好跟物價飆漲，更遑論房價問題。
民眾已經炸鍋了，她還在自我感覺良好。所以奉勸外界不用期待也不需奢望，因為她根本無感，更不覺得社會已經發生問題，而這樣的人領導的政黨能有多親民、愛民？說能為民眾解決問題，你相信嗎？鬼才相信。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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