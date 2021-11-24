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光洋科經營權持續開戰　公司派秀合作夥伴肯定信

▲國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，為消除股東們的疑慮，光洋科自今（19）日起，於北中南舉行5場股東說明會。圖為公司派董座馬堅勇。（圖／光洋科提供）
▲國內靶材大廠光洋科爆發經營權之爭，為消除股東們的疑慮，光洋科自今（19）日起，於北中南舉行5場股東說明會。圖為公司派董座馬堅勇。（圖／光洋科提供）

記者許家禎/台北報導

2021-11-24 17:11:11

光洋科董座鬧雙胞、經營權之爭持續，公司派、市場派仍互相較勁。昨（23）日市場派台鋼在3大報刊登廣告向公司派馬堅勇喊話。金管會則指出光洋科董事會以臨時動議突然改選董事長，「在公司治理上確實是不好的示範」。而今（24）日光洋科公司派則秀出聯電、南茂、穩懋等合作夥伴信件，肯定馬堅勇所帶領的經營團隊。

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昨（23）日市場派台鋼在3大報刊登廣告，以「馬堅勇你配當光洋科公司董事長嗎？你把自己說的那麼好，但真相竟是如此醜陋。」為題，再度指控馬持股不足、財務不實，且阻擋董事進入公司，還喊話總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，不擔心台灣的公司治理排名倒退嗎？

針對近來光洋科經營權之爭，金管會證期局副局長郭佳君昨日表示，11月5日光洋科董事會突然以臨時動議改選董事長，這部分是否違法，櫃買中心還在了解中，但董事會以臨時動議突然改選董事長，「在公司治理上確實是不好的示範」。

而光洋科馬堅勇公司派不回應對手喊話，今日直接在官網上秀出合作夥伴的肯定信。包括聯電、南茂、穩懋、晶技、錸寶、日揚科技等合作夥伴信件，信中高度肯定由馬堅勇所帶領的經營團隊，對半導體產業做出最關鍵的貢獻，合作夥伴們不希望因近日紛爭而導致半導體產業斷鍊，希望光洋科繼續由馬堅勇董事長帶領專業團隊經營。

▲面對市場派喊話，公司派不予回應，直接秀出合作夥伴的肯定信。（圖／擷取自光洋科官網）
▲面對市場派喊話，公司派不予回應，直接秀出合作夥伴的肯定信。（圖／擷取自光洋科官網）

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