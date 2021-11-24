明年度新竹縣總預算案三讀通過 縣長楊文科感謝議會支持

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主計處說明，歲出預算成長6. 62％，比110年度增加20.09億元，主要是增加校舍興建、托育公共服務、長照十年計畫、聯絡道路及農路興建工程、生命紀念園區新建規劃設計、111年度地方公職人員選舉、敬老津貼及重陽禮金等經費。
主計處指出，歲入按來源別分析，補助及協助收入156億190萬9,000 元，占49.75%最高，稅課收入123億4,942萬3,000元，占39.38%次之，營業盈餘及事業收入12億8,134萬元，占4.09%，居第3位，財產收入7億2,995萬8,000元，占2.33%，居第4位。
另外，歲出按政事別分析，教育科學文化支出編列138億9,244萬8,000元，占42.93%，居首位；社會福利支出編列53億3,477萬8,000元，占16.49%，居第2位；一般政務支出編列47億8,329萬9,000元，占14.78%，居第3位；經濟發展支出編列37億7,702萬1,000元，占11.67%，居第4位。
主計處也表示，附屬單位預算111年度共計有12個基金，合共編列收入（來源）185億4,719萬1,000元，支出（用途）188億5,969萬9,000元，繳庫數12億8,134萬元。