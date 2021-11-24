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明年度新竹縣總預算案三讀通過 縣長楊文科感謝議會支持

▲明年度新竹縣總預算案三讀通過，新竹縣長楊文科(右)向議長張鎮榮(左)表達對議會支持的感謝。（圖／新竹縣政府提供）
▲明年度新竹縣總預算案三讀通過，新竹縣長楊文科(右)向議長張鎮榮(左)表達對議會支持的感謝。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-11-24 16:59:37

新竹縣政府表示，新竹縣111年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，今（24）日經新竹縣議會審議通過，縣長楊文科感謝議長張鎮榮及所有縣議員監督，讓老中青幼通通照顧的各項政策更接地氣並順利執行。楊縣長強調縣府將兼顧施政需要及財政紀律，團結一心持績推動縣政，為打造竹縣未來30年榮景努力打拚！

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新竹縣政府主計處表示，新竹縣111年度總預算案歲入歲出都創新高，其中歲入編列313億6,028萬7,000元，歲出衡量歲入負擔能力編列323億6,028萬7,000元，歲計差短10億元，連同債務還本91億3,000萬元，總計融資調度101億3,000萬元，以賒借收入予以平衡，債務比率約20.20％，符合公共債務法規定之債限及預警範圍。

主計處說明，歲出預算成長6. 62％，比110年度增加20.09億元，主要是增加校舍興建、托育公共服務、長照十年計畫、聯絡道路及農路興建工程、生命紀念園區新建規劃設計、111年度地方公職人員選舉、敬老津貼及重陽禮金等經費。

主計處指出，歲入按來源別分析，補助及協助收入156億190萬9,000 元，占49.75%最高，稅課收入123億4,942萬3,000元，占39.38%次之，營業盈餘及事業收入12億8,134萬元，占4.09%，居第3位，財產收入7億2,995萬8,000元，占2.33%，居第4位。

另外，歲出按政事別分析，教育科學文化支出編列138億9,244萬8,000元，占42.93%，居首位；社會福利支出編列53億3,477萬8,000元，占16.49%，居第2位；一般政務支出編列47億8,329萬9,000元，占14.78%，居第3位；經濟發展支出編列37億7,702萬1,000元，占11.67%，居第4位。

主計處也表示，附屬單位預算111年度共計有12個基金，合共編列收入（來源）185億4,719萬1,000元，支出（用途）188億5,969萬9,000元，繳庫數12億8,134萬元。

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