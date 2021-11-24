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T1／總管大調查　李學林擠下胡瓏貿獲垃圾話高手封號

▲高雄全家海神隊胡瓏貿當選聯盟最強硬漢。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲高雄全家海神隊胡瓏貿當選聯盟最強硬漢。（圖／高雄全家海神隊提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-24 17:31:40

台灣運彩xT1聯盟元年2021-22球季即將在本週六(27日)點燃戰火，眾所矚目的聯盟開幕戰雙雄對壘，台啤英熊將在主場台北市立大學天母校區體育館迎戰高雄全家海神，趕在開季前夕，聯盟推出史上首度的總管大調查活動，廣邀各球團管理高層參加調查，海神一哥胡瓏貿雖被中信特攻李學林搶走「聯盟垃圾話高手」稱號，但仍被視為聯盟最強硬漢。

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當被問到聯盟顏值擔當獎落誰家？球團高層們青菜蘿蔔各有所好，最終高雄全家海神帥哥前鋒吳曉謹以30%得票率，險勝桃園雲豹杜譽城，當選聯盟最帥男神，從高中乙組素人崛起，吳曉謹一路越級打怪，如今圓了職籃夢，面對球季即將開打，吳曉謹要用實力證明絕非只靠臉吃飯。

▲高雄全家海神帥哥前鋒吳曉謹當選聯盟顏值擔當。（圖／高雄全家海神隊提供）
▲高雄全家海神帥哥前鋒吳曉謹當選聯盟顏值擔當。（圖／高雄全家海神隊提供）
面對「聯盟垃圾話高手」問題時，球團高層看法卻與媒體不同，新北中信特攻老將李學林異軍突起，以41.7%的得票率擠下高雄全家海神看板球星胡瓏貿、臺中太陽隊長陳靖寰，征戰沙場多年，李學林嘴上功夫自然也不在話下。

胡瓏貿雖痛失「聯盟垃圾話高手」稱號，但有失必有得，胡瓏貿在場上打死不退的硬頸精神，已讓球團高層們留下深刻印象，以高達66.7%的得票率，比下臺南台鋼獵鷹龍弘元和臺中太陽邱柏璋，成為球團高層心中聯盟最強硬漢。

不過被問到「誰會是連第1個被趕出場的本土球員？」，球團高層們倒是和媒體有志一同，唯一指名台啤英熊「火爆浪子」周資華，繼媒體大調查拿到72.7%選票後，總管大調查再以66.7%高票凍蒜。

新北中信特攻「黑豹」阿巴西日前已在高雄海港熱身賽展現攻守兩端巨大威力，讓人見識到他的無窮潛力，連球團高層都看好阿巴西將是聯盟最強新秀熱門，得票率達54.5%。

至於SBL二連霸勁旅台啤英熊，今年進軍台灣運彩xT1聯盟，再度被球團高層們認證為爭冠眼中釘，高達80%的球團高層認為台啤英熊將是奪冠路上的最大勁敵。台啤一哥蔣淯安更風光，在單季180俱樂部、最好的球隊領袖以及年度MVP大熱門3項提問獲得最高票。

聯盟首次的總管大調查，獲得聯盟6球團高層熱烈響應，包括6隊總經理台啤英熊哈孝遠、新北中信特攻張樹人、桃園雲豹蘇翊傑、臺中太陽汪蔚傑、臺南台鋼獵鷹錢韋成、高雄全家海神王德堯以及執行長李偉誠都參與調查，但為求公平，所有提問都不能回答自家球隊或球員，否則視為無效票。

總管大調查結果
球員篇
誰是聯盟最強新秀？
新北中信特攻  阿巴西—54.5%
新北中信特攻  謝亞軒—27.3%
臺中太陽  楊承翰—9.1%
高雄全家海神  蘇文儒—9.1%

誰最可能進入單季180俱樂部？
台啤英熊  蔣淯安—41.7%
新北中信特攻  謝亞軒—25%
高雄全家海神  于煥亞—16.7%
高雄全家海神  胡瓏貿—8.3%
無—8.3%

誰是聯盟垃圾話高手？
新北中信特攻  李學林—41.7%
高雄全家海神  胡瓏貿—33.3%
臺中太陽  陳靖寰—16.7%
台啤英熊  周資華—8.3%

誰會是聯盟第1個被趕出場的本土球員？
台啤英熊  周資華—66.7%
高雄全家海神  胡瓏貿—25%
臺中太陽  陳靖寰—8.3%

誰是聯盟最佳的防守球員？
高雄全家海神  余純安—25%
臺中太陽  陳靖寰—16.7%
台啤英熊  周伯勳—16.7%
新北中信特攻  阿巴西—16.7%
新北中信特攻  謝亞軒—8.3%
高雄全家海神  胡瓏貿—8.3%
無—8.3%

誰是聯盟顏值擔當？
高雄全家海神  吳曉謹—30%
桃園雲豹  杜譽城—20%
新北中信特攻  謝亞軒—20%
高雄全家海神  劉人豪—10%
高雄全家海神  余純安—10%
臺中太陽  楊承翰—10%

球員篇—誰是聯盟最強硬漢？
高雄全家海神  胡瓏貿—66.7%
臺南台鋼獵鷹  龍弘元—16.7%
臺中太陽  邱柏璋—16.7%

誰是聯盟最被低估的球員？
新北中信特攻  魏嘉豪—33.3%
高雄全家海神  陳懷安—25%
桃園雲豹  杜譽城—25%
台啤英熊  范士恩—8.3%
臺中太陽  孫思堯—8.3%

誰是聯盟最好的球隊領袖？
台啤英熊  蔣淯安—41.7%
新北中信特攻  李學林—41.7%
桃園雲豹  鄭瑋—8.3%
無—8.3%

誰是年度MVP大熱門？
台啤英熊  蔣淯安—58.3%
高雄全家海神  胡瓏貿—16.7%
新北中信特攻  阿巴西—16.7%
無—8.3%

球隊篇
哪支球隊會是聯盟最兇猛的飆分部隊？
新北中信特攻—50%
台啤英熊—33.3%
高雄全家海神—8.3%
桃園雲豹—8.3%

哪支球隊是聯盟最難纏的防守強隊？
台啤英熊—60%
新北中信特攻—20%
高雄全家海神—20%

哪支球隊的主場最值得期待？
高雄全家海神—54.5%
新北中信特攻—18.2%
臺南台鋼獵鷹—18.2%
台啤英熊—9.1%

哪支球隊最可能率先啟動補強？
臺南台鋼獵鷹—33.3%
桃園雲豹—25%
台啤英熊—16.7%
新北中信特攻—16.7%
臺中太陽—8.3%

哪支球隊板凳深度最深？
台啤英熊—83.3%
高雄全家海神—16.7%

哪支球隊主場球迷最狂？
台啤英熊—36.4%
高雄全家海神—27.3%
新北中信特攻—18.2%
臺南台鋼獵鷹—9.1%
桃園雲豹—9.1%

哪支球隊率先進季後賽？
台啤英熊—75%
高雄全家海神—8.3%
新北中信特攻—8.3%
臺南台鋼獵鷹—8.3%

哪支球隊球風最好看？
新北中信特攻—63.7%
桃園雲豹—18.2%
台啤英熊—9.1%
高雄全家海神—9.1%

哪支球隊最可能成為爐主？
臺南台鋼獵鷹—45.5%
桃園雲豹—36.4%
臺中太陽—18.2%

哪支球隊是爭冠最大勁敵？
台啤英熊—80%
高雄全家海神—10%
新北中信特攻—10%

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