COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新店槍手、毒品案主嫌逃大陸　侯友宜：啟動兩岸共打機制

▲侯友宜強調，治安的問題不是一、二句話可以說，最重要的是全民大家一起共同攜手合作。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.24）
▲侯友宜強調，治安的問題不是一、二句話可以說，最重要的是全民大家一起共同攜手合作。（圖／記者陳志仁攝，2021.11.24）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-24 17:30:32｜2021-11-24 17:39:04

新北市新店區的何姓男子，22日在新店自家門前遭黃姓槍手行刑式連開4槍身亡，犯案後的黃嫌多次變裝、火速趕往機場，搭機潛逃至大陸廈門；對此，新北市長侯友宜表示，相信一定可把嫌犯引渡回來，來了解幕後的唆使者，把案件辦得更徹底。

我是廣告 請繼續往下閱讀
曾任警政署長的侯友宜今（24）日指出，他當年在當刑事警察局當局長時，建構兩岸共同打擊合作的犯罪機制，也知道嫌犯的下落；此外，只要我們大家誠心誠意，大家兩岸同心為了安全、治安，相信一定可以把嫌犯引渡回來，來了解幕後的唆使者，把案件辦得更徹底。

侯友宜說，新北市警方宣布破獲陸上最大宗的海洛因毒品案，竹聯幫的主嫌犯跑到大陸去了，我們一樣要啟動兩岸共同打擊合作的犯罪的機制；相信在兩岸大家合作打擊犯罪的默契下，能把這樣的國際販毒公敵、逃跑在外的主嫌快速逮捕，讓他回到台灣接受司法的審判。

針對內政部長徐國勇拋出超商員工自備「辣椒水」的自衛方式，及警政署長陳家欽要求就是警察加強巡邏超商的看法；侯友宜強調，治安的問題不是一、二句話可以說，最重要的是全民大家一起共同攜手合作，除警察群策群力以外，在民間的合作上，大家建構一個完整的機制去落實，警民一起合作守護治安。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀