新店槍手、毒品案主嫌逃大陸 侯友宜：啟動兩岸共打機制
新北市新店區的何姓男子，22日在新店自家門前遭黃姓槍手行刑式連開4槍身亡，犯案後的黃嫌多次變裝、火速趕往機場，搭機潛逃至大陸廈門；對此，新北市長侯友宜表示，相信一定可把嫌犯引渡回來，來了解幕後的唆使者，把案件辦得更徹底。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-24 17:30:32｜2021-11-24 17:39:04
曾任警政署長的侯友宜今（24）日指出，他當年在當刑事警察局當局長時，建構兩岸共同打擊合作的犯罪機制，也知道嫌犯的下落；此外，只要我們大家誠心誠意，大家兩岸同心為了安全、治安，相信一定可以把嫌犯引渡回來，來了解幕後的唆使者，把案件辦得更徹底。
侯友宜說，新北市警方宣布破獲陸上最大宗的海洛因毒品案，竹聯幫的主嫌犯跑到大陸去了，我們一樣要啟動兩岸共同打擊合作的犯罪的機制；相信在兩岸大家合作打擊犯罪的默契下，能把這樣的國際販毒公敵、逃跑在外的主嫌快速逮捕，讓他回到台灣接受司法的審判。
針對內政部長徐國勇拋出超商員工自備「辣椒水」的自衛方式，及警政署長陳家欽要求就是警察加強巡邏超商的看法；侯友宜強調，治安的問題不是一、二句話可以說，最重要的是全民大家一起共同攜手合作，除警察群策群力以外，在民間的合作上，大家建構一個完整的機制去落實，警民一起合作守護治安。