房市／新北環狀線這三站最塞成房市熱點　連置產客都湧進

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中和站是所有環狀線站中運量最高，主要是捷運站點位於中和區的中心點，鄰近遠東科學園區、COSTCO、大潤發與B&Q，人口密集度高，包含居住和就業人口數。信義房屋中和捷運店店長陳政賢表示，環狀線開通以來，站點周邊也吸引餐廳連鎖業和銀行進駐，提高生活機能。
受惠於捷運通車及房市多頭，今年以來中和站房價漲幅約1成至1成5，截至前三季平均交易單價約為47.87萬元，陳政賢指出，過去交易主流總價約1,200萬至2,000萬間，今年提高1,500至2,000萬區間。
特別的是，中和站周邊房市除了受首購族和換屋族喜愛外，今年以來，許多置產客和退休族看好未來將串接萬大樹林線，到這裡購屋力抗通膨，部分會鎖定總價約800至1,200萬的公寓和逾700萬元的套房。
無獨有偶，環狀線第二、三大運量的站點新北產業園區和幸福站，今年以來也受到置產客的追捧。信義房屋幸福捷運站店長侯欣妤表示，這些置產客看好新莊未來性，因交通、就業和經濟動能均在成長當中，包括三條捷運線通車，以及國際型企業陸續進駐宏匯廣場，加上既有的新北產業園區，顯見新莊仍有極大的成長空間。
侯妤欣指出，不論是幸福站或新北產業園區周邊持續有新建案推出，以幸福站為例，不遑宏普等大型建商插旗，推出的以中大坪數居多，約50至80坪之間，成交價於48-58萬間，總價約2,500萬至4,000萬元。新北產業園區站旁則以預售屋較多，分布於兩區塊，其一為工業和商業用地多，部分預售屋開價約4到5字頭，另一區塊則接近副都心住宅區，開價為5到6字頭。
曾敬德指出，透天厝土地含金量高且所有權人數較少，尤其危老推動如火如荼的態勢下，許多大馬路旁的透天厝，也成為開發商優先整合的目標對象，也讓台北市的透天厝屋主成為這波危老改建的受惠者。