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遭行刑式槍決！新店槍案死者解剖報告出爐　1彈頭卡頭顱

▲新北市新店22日發生槍擊案，45歲何姓男子當場遭開4槍斃命，法醫今（24）日進行解剖。（圖／翻攝畫面）
▲新北市新店22日發生槍擊案，45歲何姓男子當場遭開4槍斃命，法醫今（24）日進行解剖。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2021-11-24 17:36:15

新北市新店區22日上午8時許發生一起槍擊命案，45歲何姓男子遭兇嫌黃男持槍瞄準頭部連開4槍其中2槍弊命，北檢檢察官在今（24）日下午進行解剖，法醫研究所調來X光勘驗車，報告顯示，1彈頭卡在頭顱前方靠近鼻腔處，另3槍各落在死者頭部、頸部及左手臂。

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據了解，死者為45歲的何姓男子，平時是做咖啡豆生意，22日上午送完小孩上學後返家，一開門就遭人以「行刑式槍決」手法從背後近距離連開4槍，當場斃命。由於何男6年前因持有進口毒品原料落網，有毒品前科，警方懷疑槍擊案恐涉及毒品糾紛而引來殺機。

警方循線追查後發現，槍手為綽號「勇仔」的黃姓男子，在行兇當天企圖製造多個斷點，並將犯案工具丟棄在桃園機場第二航廈的水溝中，當天潛逃至廈門，人正在廈門防疫旅館隔離，刑事局將待收到新北市警局公文後，按程序聯繫對岸請求協助引渡、遣返犯嫌。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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