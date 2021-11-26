天冷電暖爐、除濕機齊開！當心冬季變身乾眼糊朦族

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陳宜信醫師指出，除了過敏外，流淚不止還可能是乾眼疾病的警訊。如果已經是乾眼疾病患者更要小心，一不注意就有可能讓情況惡化，嚴重時甚至會影響視力，再也看不清。因為往往當眼睛表面缺水，淚腺會自主分泌淚液以維持表面的濕潤，所以當眼睛頻繁不自覺流淚時，有可能是淚膜保護層已被破壞，而造成溢淚的現象，若不妥善處理、或用手揉，不僅症狀惡化，還會造成眼角膜破皮！千萬不能大意！
乾眼疾病的成因，除了用眼過度、長時間使用3C產品外，環境也是重要因素之一；而面對環境、氣候所造成的眼睛不適，正常規律作息、減少使用3C產品外，更重要的是正確治療方式，任何的眼睛不適，除了儘速就醫外，平時的眼睛保養也是非常重要，選擇含鎖水因子的人工淚液，養成固定使用頻率，就是保護眼睛的好方法之一。
眼藥水涼感 人工淚液無感 怎麼選對付乾眼疾病才有感
大部分人眼睛不適時，第一時間都會想到使用開架式眼藥水緩解，但大多都是因為眼藥水的涼感成分，可以在短時間內減緩眼睛的疲勞感或是血絲，反而對人工淚液感到無感，且害怕過度使用反而抑制了淚水分泌。
事實上，開架式眼藥水可以暫時緩解眼睛的不適，但這類型產品部分含有血管收縮劑，長期使用下來，反而會造成淚膜破壞。醫師提醒：「乾眼疾病的治療首要是鎖水及補水，修復淚膜表層。」但開架式眼藥水通常無補水功能，對於乾眼疾病的治療並無太大幫助，只能短暫緩解不適感。
乾眼疾病症狀不一定是缺水 主要是淚膜是否穩定
舉例來說，一杯水長期暴露空氣中容易蒸發，眼睛中的水分也是。覆蓋在眼睛表面的淚膜，位於眼表面最外層，由脂質層、水層、黏液層組成，扮演著保護、防止水分流失的角色。淚膜的穩定可以維持眼睛油脂、水分的穩定度，所以乾眼疾病要主要的治療方式不僅是補水，更重要的是讓淚膜維持穩定。
另外，針對人工淚液抑制淚水分泌一說，醫師特別打破迷思「完全無關聯！」人工淚液主要的功能是補水及鎖水，同時修復眼睛表面的細胞讓淚膜穩定、延長淚水停留時間；淚水分泌與否，與眨眼頻率以及乾燥環境與是否完整有關，眨眼時，淚腺受到刺激，就會自然的排出淚水，若眨眼不完整或是其他外力因素影響，則會使淚水分泌受限，並不會因為使用人工淚液而有所差別。
鎖水比補水鎖更重要 日常習慣下手才能永保眼表健康
眼睛保健就像是陪伴植物生長一樣，長期乾燥或是短時間注入大量水分都會造成反效果，唯有養成好的生活習慣、固定使用人工淚液，讓鎖水、補水雙管齊下，維持淚膜穩定，糊矇感遠離，再也不要讓視線模糊成為日常習慣！
近年來，由於生活型態的轉變，乾眼疾病年齡層下降也成為現代人文明病之一，陳宜信也發現，許多病患可能因為對於乾眼疾病的症狀不瞭解或是本身對於不適的敏感度較低而延誤治療，導致發現時已經進入乾眼疾病中期！對此，他建議長時間看電腦、佩戴隱形眼鏡者可以隨身攜帶添加鎖水因子的人工淚液，除了能夠延長淚水在眼表面停留的時間，同時達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，作為隨時補充以維持淚膜穩，讓眼睛水亮一整天。