天冷電暖爐、除濕機齊開！當心冬季變身乾眼糊朦族

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多人開始使用電暖爐、除濕機，維持室內暖和與低濕度的乾燥環境，但眼睛表面的水分也會隨之減少。（圖／品牌提供）

▲淚膜的穩定可以維持眼睛油脂、水分的穩定度，所以乾眼疾病要主要的治療方式不僅是補水，更重要的是讓淚膜維持穩定。（圖／品牌提供）

眼藥水涼感 人工淚液無感 怎麼選對付乾眼疾病才有感

大部分人眼睛不適時，第一時間都會想到使用開架式眼藥水緩解，但大多都是因為眼藥水的涼感成分，可以在短時間內減緩眼睛的疲勞感或是血絲，反而對人工淚液感到無感，且害怕過度使用反而抑制了淚水分泌。

事實上，開架式眼藥水可以暫時緩解眼睛的不適，但這類型產品部分含有血管收縮劑，長期使用下來，反而會造成淚膜破壞。醫師提醒：「乾眼疾病的治療首要是鎖水及補水，修復淚膜表層。」但開架式眼藥水通常無補水功能，對於乾眼疾病的治療並無太大幫助，只能短暫緩解不適感。

▲乾眼疾病要主要的治療方式不僅是補水，更重要的是讓淚膜維持穩定。 愛爾康，糊矇族的好夥伴。（圖／品牌提供）

▲眼睛保健如同照護植物，長期乾燥或是短時間注入大量水分都會造成反效果。（圖／品牌提供）