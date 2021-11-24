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隨扈慌張、皇室頭痛！日本「奔放公主」半夜流連鬧區狂歡

▲據悉，承子女王性格活潑開朗，也相當自由奔放，讓皇室相當頭痛。（圖／美聯社／達志影像）
▲據悉，承子女王性格活潑開朗，也相當自由奔放，讓皇室相當頭痛。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-24 18:17:40

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子因堅持與大學同學小室圭結婚，引起熱議，也讓外界持續關注女性皇族的一舉一動。不過在真子已經結婚並於紐約展開新生活後，又有女性皇族成為話題！這次話題主角是高圓宮長女承子女王，承子女王還在學生時代，就因為太過奔放，讓皇室成員、隨扈都感到相當頭痛。最近承子女王被週刊目擊到，已經凌晨兩點了，卻還在六本木的鬧區狂歡。

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承子女王是高圓宮家三姐妹的長女，她的兩個妹妹千家典子與守谷絢子分別於2014年以及2018年結婚，並且脫離皇籍。承子女王的個性活潑開朗又善於社交，但是自由奔放的性格常讓皇室相當頭痛，在英國留學期間，遠離皇室後更爆出多起失控事件。

根據《NEWS POST SEVEN》報導，2007年還在愛丁堡大學留學的承子女王，曾在社群網站上直呼「想要在刺青」，還曾經自曝去了學校舞會，直到凌晨4點才回家，因此引起了軒然大波。根據了解，承子女王絲毫不在意自己皇室身份，不但樂於與人分享戀愛話題，也很喜歡喝酒，經常參加聚餐或是舞會。

在11月中旬，東京剛解除疫情警戒，《NEWS POST SEVEN》就目擊到，承子公主穿著灰色及膝短裙以及黑色外套，被一大群「穿著有品味的」男女包圍著，走在凌晨2點的六本木鬧區。當時遲遲招不到計程車，承子女王就慢慢的往六本木的大路前進，過不久就看見隨扈相當慌張地追了上去。

▲日本承子女王最近被拍到凌晨2點還在六本木鬧區狂歡。（圖／翻攝自《NEWS POST SEVEN》）
▲日本承子女王最近被拍到凌晨2點還在六本木鬧區狂歡。（圖／翻攝自《NEWS POST SEVEN》）
在真子結婚之後，目前未婚的女性皇族除了本次話題主角承子公主之外，還有真子的妹妹佳子公主、三笠宮家長女彬子公主、次女瑤子公主以及12月1日將迎來20歲生日、即將成年的愛子公主。

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