反映物價　明年遺產稅、贈與稅免稅額同步調高

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至於111年發生的繼承或贈與案件所應適用的各項金額調整，在免稅額部分，現行遺贈稅的免稅額分別為1200萬元及220萬元，是在98年1月23日修正生效，調整基期為98年，適用的97年消費者物價指數為93.49（96年11月至97年10月止12個月的平均），經與110年消費者物價指數103.86（109年11月至110年10月止12個月的平均）比較，上漲幅度11.09%，已達10%以上，因此按上漲程度分別調整為1333萬元及244萬元。
在課稅級距金額，賦稅署說現行遺贈稅3級累進稅率的課稅級距金額，是在106年5月12日修正生效，調整基期為106年，適用的105年消費者物價指數為99.70，經與110年消費者物價指數103.86比較，上漲幅度4.17%，未達10%，因此未調整。
有關不計入遺產總額及各項扣除額金額，賦稅署解釋，現行不計入遺產總額及各項扣除額的金額，是在102年12月31日調整公告（103年發生的繼承或贈與案件適用），調整基期為103年，適用的102年消費者物價指數為97.68，經與110年消費者物價指數103.86比較，上漲幅度6.32%，未達10%，也無須調整。
根據財政部公告遺產稅課稅級距維持遺產淨額5000萬元以下者，課徵10%；超過5000萬元至1億元者，課徵500萬元，加超過5000萬元部分的15%；超過1億元者，課徵1250萬元，加超過1億元部分的20%。至於不計入遺產總額的金額也不變，包括被繼承人日常生活必需的器具及用具在89萬元以下部分；被繼承人職業上之工具在50萬元以下部分。
扣除額方面，配偶扣除額493萬元；直系血親卑親屬扣除額每人50萬元。其有未成年者，並得按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣50萬元；父母扣除額每人123萬元；重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元；受被繼承人扶養之兄弟姊妹、祖父母扣除額每人50萬元。兄弟姊妹中有未成年者，並得按其年齡距屆滿成年之年數，每年加扣50萬元。
在贈與稅方面，課稅級距維持贈與淨額2500萬元以下者，課徵10%；超過2500萬元至5000萬元者，課徵250萬元，加超過2500萬元部分的15%；超過5000萬元者，課徵625萬元，加超過5000萬元部分的20%。