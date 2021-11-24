回應學者驚悚「三接海鮮湯」　中油澄清所排是冷水

我是廣告 請繼續往下閱讀
中油說明，依照台電公司的資料，大潭電廠發電已經多年，電廠也持續依照法規，監控排水的水質及水溫完全符合「放流水標準」，在距離排放口500公尺處的表面水溫差不得超過攝氏4度的規定，且該處與觀塘港的港域範圍相差甚大，林教授顯然將升溫的範圍搞錯了。
未來三接興建後，會取海水進行氣化的熱交換，排出的水較海水背景溫度更低。在中油的三接外推環差報告已有科學模擬，對海水溫度僅有攝氏0.05度的差別，完全不了解為何林教授會認為海水溫度提高0.05度會變成「海鮮湯」。
至於鯊魚會在港內迷航之說，中油認為林教授恐怕是多慮了，林教授理應知道生物游移與海流方向關係密切，台灣的潮流方向是南北向，不是東西向。
且中油指出，離岸設計的開放式港口不會阻斷生物游移，況且整個台灣西部沿海都是紅肉ㄚ髻鮫的育幼場，此有台灣西部沿岸各港口捕獲的紅肉ㄚ髻鮫統計數字為證，對紅肉ㄚ髻鮫最有效的保育方法是在春末秋初時禁捕，而不是遷走三接工程。
中油表示，林教授今日再度在發表會上指延伸至大潭外海5公里的海底仍有藻礁，此一說法已經過中油調查証實有誤，不論是以鑽探岩芯，還是海床淺層的高解析度調查，都已証明海底的礁石分布範圍至水深18公尺，離岸距離約1.2到1.7公里之間，中油期盼正方代表能相信科學，在未來的公投意見發表會上，以事實為前提，莫再以誇大不實的說法來誤導國人。