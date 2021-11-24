出道10年首辦見面會　林暉閔一度擔心沒人來

即將受邀擔任第58屆金馬獎最佳劇情片《緝魂》引言人的林暉閔，日前舉行了個人出道10週年的第一次粉絲見面會，不但影迷出席踴躍，還有遠從高雄北上參加活動，其中互動環節更是欲罷不能，差點就要超過場地歸還時間，也見識到林暉閔粉絲的人氣與熱情。一度擔心出席狀況不如預期的林暉閔，忍不住在一開始就問了大家：「現場有誰是認識我超過五年以上的？」大家熱情的舉手讓他忍不住笑說：「我算紅耶！」這回答也笑壞了現場的所有粉絲。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-24 19:12:55
林暉閔偷偷透露其實之前就有想過出道10年是不是該為粉絲回饋些什麼？後來也陸續聽到很多粉絲私訊給經紀人和公司看是不是該辦個見面會，於是在經紀公司寰亞傳媒的大力支持下，就決定了他從影10年以來的第一場粉絲見面會，為了這次的活動，林暉閔真的是親力親為，從活動規劃到會場場勘，只要有空都會親自參與，甚至是自己規劃動線，希望能讓更多粉絲參與，連幫參加粉絲預先點餐等等細節都不放過，他還笑說活動前其實他還有其他的拍攝工作，但怕耽誤到大家的報名，所以利用空擋幫大家整理點菜單，竟然有人指定冷飲選擇冬瓜茶但是要熱的，讓他當下哭笑不得。
回想起自己還是國中生的時候，在鍋貼店被選角發掘要了電話，林暉閔笑說：聽說當年書宇導演打電話到家裡邀請參加試鏡，卻被家人誤認是詐騙，沒想到開啟自己演戲這條路，他更自爆其實高中時期的他其實對演藝之路很迷惘，一直問自己適合當一個演員嗎？後來終於想通了，有人喜歡他演戲，有人想看他演戲，所以後來選擇報考北藝大電影系，林暉閔感性的表示：「我想演戲的動力都是因為你們！」不知道是不是現場粉絲聽的太用心來不及反應，讓林暉閔的感性告白破功忍不住抱怨：「好感動，你們不哭一下嗎？」這樣的反差萌引來粉絲們開心地大笑。