黃士修籲重啟核四　蔡中岳：用放水心態看待安全

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蔡中岳表示，試運轉與安檢報告，核四試運轉從2007年做到2014年，仍在原能會有32項無法通過，當時馬政府成立核四安檢小組弄出核四安檢報告說是過關。但原能會的就是學校畢業考，而安檢小組則是補習班考卷，怎能用補習班成績要求學校給畢業證書。
蔡中岳也說，黃士修拿著誰寫的都不知道的報告，告訴大家核四5年可以重啟。他也看過這份資料，包括環評、地質調查、工程改善都未列入，如果依這報告還要15年才可以重啟，與5年有顯著差距。黃士修認為要盡快重啟，但放水心態是核安最大敵人。
黃士修指出，蔡中岳說的15年，是把各項進度分別加起來，工程可以同步進行，且這份資料內有還有預算細項科目，這不是外部單位寫的，這是內部資料。另外歐盟用查達1年時間研究，結論核廢料可以被處理，符合永續綠色投資，歐盟過半國家認為核能最有效消減燃煤。
黃士修表示，反核人士說核四蓋20多年，花了3000億元發不出1度電，但核四發電後，每一年發200億度的電力，40年就是8000億度，平均下來1度電只要1.4元，而且包含核廢料處理，核電商轉每年價差省600億元新台幣，不商轉台電就破產倒閉。
蔡中岳則說，黃士修完全沒有回應環評，5年重啟就是想要碾壓環評程序。核四廠若發生意外，全台都會受到影響。日本福島核災，日本花22兆台幣重建，先前來說要排放輻射水，說福島核災沒有死人，就是日本採開放標準，發生迄今10年仍無法解決。
蔡中岳表示，目前低階核廢料放置在蘭嶼，高階核廢量放在核電廠，但高階核廢料要花10萬年時間才有可能回歸自然，像是核二廠為什麼提前除役，就是當時打造放置燃料棒地方時，認為20年後就可以處理，導致燃料棒無處放提前除役，且現在確實仍無法處理，因為都在向未來預知結果。