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黃士修籲重啟核四　蔡中岳：用放水心態看待安全

▲中選會今（24）日下午舉辦「重啟核四」公投案的第3場電視說明會，正方代表為領銜人黃士修（右起），反方代表則為地球公民基金會副執行長蔡中岳。（圖／中選會提供）
▲中選會今（24）日下午舉辦「重啟核四」公投案的第3場電視說明會，正方代表為領銜人黃士修（右起），反方代表則為地球公民基金會副執行長蔡中岳。（圖／中選會提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-24 19:24:53｜2021-11-24 19:25:08

中選會今下午舉辦「重啟核四」公投案的第3場電視說明會，正方代表黃士修指出，台中有很多活動斷層，更有不少儲氣槽、輸氣管、煉油廠，比核四還脆弱，但台中人還要面對空汙問題，重啟核四、中火關一半。反方代表蔡中岳則說，黃沒有回應工程關鍵問題，只會用聳動標題帶過，去用放水心態看核四安全，是核安最大敵人。

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黃士修說，上次核能發電處長許永輝混淆試運轉與安檢，2014年經濟部在Youtube指出，安檢試運轉是再驗證測試時，由電廠人員操作設備，安檢小組在場指導，安檢就是對試運轉進行再驗證，當時的許永輝就說通過測試。

蔡中岳表示，試運轉與安檢報告，核四試運轉從2007年做到2014年，仍在原能會有32項無法通過，當時馬政府成立核四安檢小組弄出核四安檢報告說是過關。但原能會的就是學校畢業考，而安檢小組則是補習班考卷，怎能用補習班成績要求學校給畢業證書。

蔡中岳也說，黃士修拿著誰寫的都不知道的報告，告訴大家核四5年可以重啟。他也看過這份資料，包括環評、地質調查、工程改善都未列入，如果依這報告還要15年才可以重啟，與5年有顯著差距。黃士修認為要盡快重啟，但放水心態是核安最大敵人。

黃士修指出，蔡中岳說的15年，是把各項進度分別加起來，工程可以同步進行，且這份資料內有還有預算細項科目，這不是外部單位寫的，這是內部資料。另外歐盟用查達1年時間研究，結論核廢料可以被處理，符合永續綠色投資，歐盟過半國家認為核能最有效消減燃煤。

黃士修表示，反核人士說核四蓋20多年，花了3000億元發不出1度電，但核四發電後，每一年發200億度的電力，40年就是8000億度，平均下來1度電只要1.4元，而且包含核廢料處理，核電商轉每年價差省600億元新台幣，不商轉台電就破產倒閉。

蔡中岳則說，黃士修完全沒有回應環評，5年重啟就是想要碾壓環評程序。核四廠若發生意外，全台都會受到影響。日本福島核災，日本花22兆台幣重建，先前來說要排放輻射水，說福島核災沒有死人，就是日本採開放標準，發生迄今10年仍無法解決。

蔡中岳表示，目前低階核廢料放置在蘭嶼，高階核廢量放在核電廠，但高階核廢料要花10萬年時間才有可能回歸自然，像是核二廠為什麼提前除役，就是當時打造放置燃料棒地方時，認為20年後就可以處理，導致燃料棒無處放提前除役，且現在確實仍無法處理，因為都在向未來預知結果。
 

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