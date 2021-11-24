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顏寬恒不信對手掛看板被施壓　林靜儀：人家就是怕你啊

▲顏寬恒今拜票時被問及林靜儀難在沙鹿掛看板，懷疑是對手無中生有。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.24）
▲顏寬恒今拜票時被問及林靜儀難在沙鹿掛看板，懷疑是對手無中生有。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.24）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-24 19:51:58

中二立委補選剩40幾天，民進黨立委候選人林靜儀在沙鹿預訂的競選看板，近來被反映「不方便租了」，被影射施壓的顏寬恆，指根本不可能發生這種事，林靜儀今回：「你當然不會遇到，因為人家就是怕你啊！」

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中二選區立委補選，林靜儀在海線沙鹿區的看板不多，支持者相當著急，幕僚表示有些已預訂的看板，業者接連反映「臨時不能租了」，他們理解業者有不得已的苦衷，只能積極尋找新的地點。
 

▲林靜儀拜會民進黨議會黨團時，表示沒必要操作自己的宣傳困境。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.24）
▲林靜儀拜會民進黨議會黨團時，表示沒必要對外操作自己的宣傳困境。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.24）
顏寬恒質疑此事的真實性。懷疑對手無中生有、刻意操作，林靜儀今被問及此事時表示：「我們沒必要去操作這事啊！因為每天都真實的在發生。」她並喊話顏寬恒：「你當然不會遇到啊，因為人家就是怕你啊！」

林靜儀說，兩年前陳柏惟來到此處，她是助選的角色，當時就發現選民對特定的家族或政治勢力會有不安的感覺，但陳柏惟當選後，經過1年9個月的耕耘，選民看到改變的機會，現在她成為候選人，發現選民原本對現況感動無助和無望沮喪，現在開始相信有機會可以改變，這些是陳楊柏惟團隊努力的功勞，她希望未來中二的選民，可以不要害怕政治勢力、大聲說出支持的對象。
 

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