日媒：共軍2艦11月中曾在花蓮外海模擬登陸演習

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在與那國島的日本陸上自衛隊沿岸監視部隊監視著周邊的海空域，但日本防衛省統合幕僚監部（聯合參謀部）並未公布這2艘中國軍艦的動向。
報導說，一般認為，中國軍方登陸台灣作戰，主戰場是面臨台灣海峽的台灣西側，主要是因為與台灣西部隔著中央山脈的東部是後方地區。台灣的東部沿海地區懸崖多，適合登陸的地方少。
但是，花蓮有一處長約10公里的碎石灘，也有軍民合用的花蓮空軍機場。此外，中國如果侵略台灣，作戰初期可能會有彈道飛彈等攻擊，花蓮的佳山空軍基地可疏散各地的飛機，避開飛彈攻擊，是台灣防禦的重要據點。
中國海軍071型船塢登陸艦（玉昭級）排水量約2萬噸，在今年4月首艘075型服役前，是中國海軍最大型的登陸艦。可搭載4架直升機，從艦後方甲板起降。載運兵員約900人，可用水陸兩棲戰車、氣墊登陸艇載人登陸。美國國防部的報告顯示，截至去年，已知中國的071型登陸艦有8艘下水，其中3艘部署於東海艦隊。
報導說，一名台灣官員表示，中國軍隊最近將日本西南群島增為攻擊目標的選項。日本防衛省2012年5月確認並公布071型登陸艦在太平洋上航行，但距離沖繩本島西南達600公里以上。
這位台灣官員還說，中國的海軍陸戰隊正在進行占領島嶼、登陸後壓制對空、對艦火力的訓練。中國海軍登陸艦的行動也可能轉為針對日本的西南群島，日本應提高警覺。
產經另一則分析報導指出，中國海軍的登陸艦穿過沖繩與那國島外海、在台灣東部花蓮外海實施模擬登陸作戰演習一事，將對日本的安全保障帶來重大影響。
報導說，一般認為台灣有緊急狀況時，日本的西南群島也有可能成為中國軍方攻擊的對象，但這次台灣官員指出日本西南群島也成了中國軍方攻擊目標的選項，堪稱意義重大。
如果中國的海軍陸戰隊在訓練占領島嶼、登陸後的防空及對艦火力壓制訓練一事屬實，中國若真有意圖，則部隊可運用於攻擊沖繩宮古島等地。目前日本自衛隊在宮古島正部署地對艦飛彈部隊。
報導說，即使日本的領域不會成為中國攻擊的對象，也會嚴重影響撤離在台日僑的行動。（編輯：韋樞）1101124