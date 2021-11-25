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中東歐疫情持續惡化　多國單日新增確診紛創新高

▲歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇，中東歐更是重災區，捷克、斯洛伐克、波蘭與匈牙利新增確診紛創新高，俄羅斯雖略減仍破3萬3000。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇，中東歐更是重災區，捷克、斯洛伐克、波蘭與匈牙利新增確診紛創新高，俄羅斯雖略減仍破3萬3000。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 05:50:08

（中央社布拉格24日綜合外電報導）歐洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加劇，中東歐更是重災區，捷克、斯洛伐克、波蘭與匈牙利新增確診紛創新高，俄羅斯雖略減仍破3萬3000，顯見當地疫情仍嚴峻。

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路透社報導，捷克衛生部今天通報，23日新增2萬5864例確診，這是捷克新增確診首次超過2萬5000，染疫住院治療的患者從一個月前不到1000人，驟增至約5600人，創下今年4月以來的新高，不過仍低於高點的9551人。

斯洛伐克衛生部今天通報，新增確診比前一天增加1萬315例創新高。

斯國衛生部說，入院治療的病患已有3200人，這個數字達到「危急的臨界點」，並且逐漸逼近上波疫情的峰值約3800人，而且多數患者沒有接種疫苗。

波蘭衛生部今天通報2萬8380例新增確診，創下第4波疫情的新高紀錄，並同時通報新增460個死亡病例。

匈牙利通報新增1萬2637確診病例，累計確診達到約104萬5000人，累計死亡病例3萬3519例。

至於俄羅斯過去24小時通報新增3萬3558例確診，以及新增染疫死亡1240例，雖然新增確診比昨天的3萬3996例略減，但仍超過3萬3000，顯示疫情仍嚴峻。

中東歐疫情來勢洶洶，各國採打疫苗或封城的抗疫策略，盼止住這波危機。

捷克政府已下令，為提升落後歐盟多國的疫苗接種率，禁止未接種疫苗的民眾上館子、進戲院及髮廊等場所。

當局還計劃，針對超過60歲以上的民眾，以及若干行業從業者，像是醫護人員等，強制接種疫苗。

鄰國奧地利實施全國封城至本週至少已逾10天，雖然捷克多個醫療組織呼籲執行更嚴格封城措施，不過政界人士並未採取行動。

而同樣與奧地利比鄰的斯洛伐克則是打算下令封城，國防部長納德（Jaroslav Nad）甚至說，沒有替代方案。

斯洛伐克媒體Dennik N報導，納德表示：「我們要勇於承擔，我們只有一個選項，其他都是民粹。」這家平面媒體稍早曾披露，當局已就執行兩週的封城達成初步共識。

匈牙利當前新增確診驟增，總理奧班（Viktor Orban）領導的政府則是從本週展開疫苗接種的行動，而且打疫苗無需事先登記。匈國當局因擔憂封城扼殺經濟，不贊成再度封城。（譯者：曹宇帆）1101124

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