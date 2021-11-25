查處遠東集團與政治有關　國台辦否認指混淆視聽

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中國大陸國務院台灣事務辦公室晚間以朱鳳蓮答記者問名義，以書面作上述表示。
朱鳳蓮聲稱，「民進黨當局所謂大陸以政治為由，恫嚇威脅台商的論調完全是造謠誣衊、混淆視聽，是別有用心的政治操弄，再次暴露其凡事都要用來煽動對抗、製造敵意的政治本性」。
她又說，「民進黨當局」在遠東集團被「依法查處」後「又跳出來故技重施」，充分證明其「凡事都搞政治操弄，圖謀破壞兩岸關係，進行謀獨挑釁的險惡用心」。
朱鳳蓮宣稱，大陸相信「絕大多數台胞台企反對台獨，支持兩岸關係和平發展」。大陸歡迎支持廣大台胞台企赴大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益。
朱鳳蓮上午在國台辦記者會中說，遠東集團在大陸5省市的違法、違規行為，已被陸方課處人民幣約4.74億元（新台幣20.6億元）罰款，並收回其中一家企業的閒置建設用地。
當時她並宣稱，陸方絕不允許「台獨頑固分子」的關聯企業和金主在大陸牟利，絕不允許台企「一邊在大陸賺錢，一邊在島內支持台獨、破壞兩岸關係，幹吃飯砸鍋的事」，這一態度是明確一貫的。在大陸有投資的台灣企業對此「心知肚明」，相信這些企業的負責人對「該不該捐助『台獨頑固分子』是有清醒認識的」。（編輯：張淑伶）1101124