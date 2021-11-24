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高市第81期及88期市地重劃　榮獲工程品質金質獎

▲高市第88期市地重劃區位於前鎮區，屬亞洲新灣區(多功能經貿園區)開發區。（圖／高市府地政局提供）
▲高市第88期市地重劃區位於前鎮區，屬亞洲新灣區(多功能經貿園區)開發區。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-11-24 22:34:26

高雄市政府地政局積極辦理土地開發，近年來除以市地重劃、區段徵收等整體開發方式活化軍方閒置土地外，並大力推動亞洲新灣區開發，成為南高雄新亮點，工程設計導入永續生態及共同管道等手法，在兼顧地方發展及生態環境的前提下，持續推動土地開發業務，第81期市地重劃區及第88期市地重劃區工程於2021年度榮獲城市工程品質獎金質獎的肯定。

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▲高市第81期重劃範圍。（圖／高市府地政局提供）
▲高市第81期重劃範圍。（圖／高市府地政局提供）
地政局指出，第81期市地重劃區位於高雄大寮區，原屬國軍眷村土地，因眷村搬遷而閒置；重劃區位置甚佳，北臨鳳山區，東有捷運主機場，西側緊鄰鳳凰山自然景觀，南接大寮商業中心，具發展成為高品質住宅社區的條件；因此，市府透過都市計畫變更，以市地重劃方式辦理土地開發，活化閒置土地，帶動地方發展，重劃完成後將成為大寮區最具發展潛力的優質住宅區！

另第88期市地重劃區位於高雄前鎮區，屬亞洲新灣區(多功能經貿園區)開發區，市府與中央皆非常重視，區內有高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌等重大建設，期待亞灣區能扮演高雄產業轉型的重要角色，而本次得獎之第88期市地重劃區工程開通3條道路，串接時代大道、中華五路及凱旋四路，健全了街廓的交通動線！

▲高市第88期重劃範圍。（圖／高市府地政局提供）
▲高市第88期重劃範圍。（圖／高市府地政局提供）
地政局長陳冠福表示，市地重劃工程攸關居民生活及城市建設基礎，地政局一直致力於提升工程品質及精進工程技術。近年來為配合市府路平政策及海綿城市概念，市地重劃工程採共同管道(纜線管路)及透水鋪面設計，雖然在施工過程中遭遇許多困難，所幸皆能一一克服，更獲得城市工程品質獎金質獎殊榮，證明地政局團隊對公共工程的用心及努力，實踐三級品管制度，提升施工品質及效益，藉由公共工程基礎建設，完成符合市民期待的建設成果。

重劃工程是都市計畫的實踐，也是都市建設的基石，開發完成可以改善居住環境、有效釋放都市發展空間。地政局將持續藉由重劃工程，闢建基礎公共設施，並堅持努力不斷提升公共工程品質與技術，有效改善都市景觀及開放空間品質，帶動大高雄地區全面都市發展。

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