高市第81期及88期市地重劃　榮獲工程品質金質獎

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另第88期市地重劃區位於高雄前鎮區，屬亞洲新灣區(多功能經貿園區)開發區，市府與中央皆非常重視，區內有高雄展覽館、高雄港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、市立圖書館總館、高雄捷運環狀輕軌等重大建設，期待亞灣區能扮演高雄產業轉型的重要角色，而本次得獎之第88期市地重劃區工程開通3條道路，串接時代大道、中華五路及凱旋四路，健全了街廓的交通動線！
地政局長陳冠福表示，市地重劃工程攸關居民生活及城市建設基礎，地政局一直致力於提升工程品質及精進工程技術。近年來為配合市府路平政策及海綿城市概念，市地重劃工程採共同管道(纜線管路)及透水鋪面設計，雖然在施工過程中遭遇許多困難，所幸皆能一一克服，更獲得城市工程品質獎金質獎殊榮，證明地政局團隊對公共工程的用心及努力，實踐三級品管制度，提升施工品質及效益，藉由公共工程基礎建設，完成符合市民期待的建設成果。
重劃工程是都市計畫的實踐，也是都市建設的基石，開發完成可以改善居住環境、有效釋放都市發展空間。地政局將持續藉由重劃工程，闢建基礎公共設施，並堅持努力不斷提升公共工程品質與技術，有效改善都市景觀及開放空間品質，帶動大高雄地區全面都市發展。