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高市早苗：台灣若成香港　將如同地獄般的情況

▲日本執政黨自由民主黨政務調查會長高市早苗近期在東京演講時說：「台灣萬一變成像香港那樣，將出現如地獄般的情況。」資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本執政黨自由民主黨政務調查會長高市早苗近期在東京演講時說：「台灣萬一變成像香港那樣，將出現如地獄般的情況。」資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 06:03:17

（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本執政黨自由民主黨政務調查會長高市早苗今天在東京演講時說：「台灣萬一變成像香港那樣，將出現如地獄般的情況。」

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日本放送協會（NHK）報導，高市今天在東京演講時，針對中國正加強對台灣施加壓力一事表示，現在的台灣政府非常優秀，但台灣萬一變成像香港那樣，將出現如同地獄般的情況。

有關自民黨在10月底投開票的眾議院大選政見中主張防衛費（國防經費）應提高至國內生產毛額（GDP）占比2%以上一事，高市表示，中國急速擴軍等安全保障環境產生變化之際，這是刻不容緩的對策。這並非突然的明年就開始實施，但防衛費將增加。

有關美國總統拜登以中國人權情況為由，考慮不派政府相關人士出席明年北京冬季奧運，進行「外交杯葛」，日本是否跟進，高市表示，這個問題很重要，日本需做相當高度的政治判斷。

日本產經新聞報導，高市說：「與其說是看歐美怎麼做，而是日本政府一定要獨自判斷才行。這個問題需要做相當高度的政治判斷。」

有關譴責中國政府在新疆維吾爾自治區、香港等地侵害人權的決議，高市表示，（日本的）國會未能表決通過決議，她感覺是很大的恥辱。

日本政府目標在明年的國會提出經濟安全保障推動法案（暫稱）進行審議。

對此，高市言及先進技術外洩中國的可能性。她強調，至少要先做好將風險降至最小的法律準備，也有必要制訂有關專利的非公開化、可審核外國籍研究員的法律。

60歲的高市早苗9度當選眾議員，目前是自民黨第60任政務調查會長。歷任總務大臣（第18、19、23任）、內閣府特命擔當大臣、眾議院議院營運委員長、自民黨政務調查會長（第55任）、內閣府特命擔當大臣。

高市於今年9月自民黨總裁（黨主席）選舉時，獲得前首相安倍晉三力挺，選舉期間曾與總統蔡英文舉行視訊對談。（編輯：韋樞） 1101124

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