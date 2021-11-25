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塔利班執政百日　阿富汗逾257家媒體停業

▲塔利班（Taliban）執政的前100天期間，阿富汗有200多家媒體機構停止運作。圖為塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）。（圖／美聯社／達志影像）
▲塔利班（Taliban）執政的前100天期間，阿富汗有200多家媒體機構停止運作。圖為塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 06:07:11

（中央社記者林行健新德里24日專電）阿富汗廣電媒體「黎明新聞」（Tolo News）今天報導，塔利班（Taliban）執政的前100天期間，阿富汗有200多家媒體機構停止運作。

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「黎明新聞」引述媒體權益維護組織「NAI支持阿富汗開放媒體組織」（NAI SOMA）的資料報導，塔利班掌權後，阿富汗有超過257家媒體機構基於財務困難或政府嚴格控制等因素而停業，包括報紙、雜誌、廣播電台和電視台。

此外，NAI SOMA表示，這也導致了7成以上的媒體工作者失業或離開阿富汗。

塔利班是於8月15日重新奪回阿富汗政權。

另方面，「黎明新聞」也報導，在過去100天期間有6名阿富汗記者喪生，死因包括遭到武裝人員攻擊、爆炸事件、自殺或交通事故。

報導引述媒體記者哈基米（Jan Aqa Hakimi）說：「媒體面臨財務問題，許多媒體記者失去了工作。」

另一名記者法耶茲（Abdurraqib Fayaz）也說：「近來資訊取得管道限縮，為記者們造成了困難。揚善抑惡部（Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）近來的一些言論，增加了媒體活動進一步受限的擔憂。」。（編輯：高照芬）1101124

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