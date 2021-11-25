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影／訪藻礁與大潭電廠　蔡英文：三接外推讓環保經濟雙贏

▲蔡英文今（25）日前往桃園視察藻礁保育與三接工程，桃園市長鄭文燦、立委黃世杰、鄭運鵬、湯蕙禎等人也一同現身。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.25）
▲蔡英文今（25）日前往桃園視察藻礁保育與三接工程，桃園市長鄭文燦、立委黃世杰、鄭運鵬、湯蕙禎等人也一同現身。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.25）

記者黃宣尹／桃園報導

2021-11-25 10:05:24｜2021-11-25 11:18:36

為正面迎戰12月18日公投，證明三接工程不會影響藻礁生態，總統蔡英文今（25）日一早即赴桃園，視察觀新藻礁、大潭藻礁、大潭電廠。蔡英文於視察後表示，此行對她來說是時隔8年的舊地重遊，觀新藻礁已經永存；而我國要維持電力穩定關鍵，區間電力要朝均衡發展，北部不再依賴南電、中電北送，這是國民黨時代就提出的建設計畫，不分政黨都認為三接對於北部供電很重要，現在的政府很有誠意把環境做得更好。

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▲總統蔡英文表示，（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.25）
▲總統蔡英文表示，環保跟國家發展可以雙贏，期盼社會各界一起支持政府所推動的雙贏方案。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.25）
蔡英文今日一早即從台北出發，時隔8年再抵桃園視察藻礁生態。她表示，今天再過來視察，主要是因為三接近來變成社會討論的議題，還成為了年底公投的議題，今天希望透過媒體，讓社會大眾更瞭解三接的現狀，還有過去一段時間大家對於藻礁的保護跟保育所做的事情。

蔡英文說，剛剛在藻礁的現址看過，「這一路上對我來說算是舊地重遊，很多人看到我8年前的照片，寫下藻礁永存」，當時是要保育關心藻礁，過去桃園縣政府劃定保護區，桃園市長鄭文燦接任後也全力努力，今天看到藻礁已經做得非常好的保育措施，觀新藻礁已經永存。

蔡英文強調，今天的視察可以很明確地看到，三接沒有蓋在藻礁上。她說，三接已經蓋了3分之1，藻礁都還在遠處，這就是政府的再外推的方案，用既有的地方把開發面積從馬英九政府的236公頃，縮小9成變成23公頃，甚至再外推，而且更外海不會挖到海下的礁石，不同地方挖出來的泥土裡也看到繼續往外推，對於水下礁石可以達到保護效果。

蔡英文說，外推的距離如果以台北城市的相對位置來看，大約就是台北車站到中正紀念堂的距離，現在可以24小時直播給大家看藻礁，政府跟大家一樣珍愛藻礁。

蔡英文說，大潭電廠已經是北部最關鍵供電樞紐，是增氣減煤、降低空污的關鍵，電廠的七號機要改建加強，新建的八、九號機都在施工，但就像瓦斯爐要有瓦斯一樣，要有氣來發電，三接要持續增加新增機組的天然氣供應。她強調，目標就是要維持電力穩定，區間電力要朝均衡發展，北部如果持續依賴南電北送、中電北送，不僅有區域均衡問題，還有電網安全的問題，而大潭發出的電，就是北部電力供應的重要關鍵。

蔡英文也說，三接尤其大潭，是中南部降低空污的關鍵。大家都要用電，但可以尋找更少污染的方式，增加天然氣的發電，排碳量可以減少一半，減少空污到3分之2。

蔡英文強調，這也是台灣邁向淨零轉型的關鍵。台灣有了世界高階製造產業，更要提供穩定的電力，但也應該呼應世界2050淨零轉型的訴求，目標就是先低碳、再零碳。

蔡英文表示，這裡是國民黨時代就提出的建設計畫，不分政黨都認為三接對於北部供電很重要，現在政府很有誠意把環境做得更好，看到公投說明書後，很多環團跟學者選擇支持政府的再外推方案。

蔡英文說，大潭藻礁到電廠距離很近，接收站也很近，管線不會拉很遠，中油現以每年2000萬保育周邊環境，未來政府會有10億元基金可以做生態跟藻礁保育基金，也會跟桃園市政府合作。

蔡英文最後說，「藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展」，環保跟國家發展可以雙贏，期盼社會各界一起支持這個雙贏方案。


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