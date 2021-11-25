COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

黨產會追討大孝大樓、2附隨組織　國民黨官司輸了

▲

記者潘千詩／台北報導

2021-11-25 10:50:28

台北高等行政法院審理國民黨附隨組織案（中投、欣裕台）、大孝大樓7.8億追徵案日前辯論終結，今（25）日判決國民黨與2家公司敗訴，可上訴。國民黨委任律師張少騰得知結果後表示，收到判決書後再研提上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
行政院不當黨產委員會於2016年11月2日做出成立以來第一個行政處分，認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，處分2家公司共約156億元資產收歸國有；另於2019年5月14日認定，台北市中正區愛國東路100號、102號大孝大樓（已拆除）及其土地是國民黨悖於民主法治取得的不當黨產，但該建物已移轉至他人名下，黨產會精算後，認應追徵7億8275萬8715元。

法院先前開庭時，中投、欣裕台委任律師主張，時任黨產會主委顧立雄（現為國安會秘書長）在行政處分前曾表示，中投及欣裕台為國民黨附隨組織，年底前應收歸國有，明顯先入為主，有預設立場；該處分明顯有瑕疵。

中投的律師主張，公司存在40多年，當初是國民黨員募捐設立獨立公司，並非國民黨可實質控制，以《公司法》來看，股東並非實質控制者。國民黨委任律師表示，國民黨有中投及欣裕台的股權，為股東，但不代表能參與經營。

黨產會的律師表示，作出處分前有舉辦聽證會，有利、不利都有調查，也沒有剝奪對方陳述的權利，黨產會依法裁量，沒有偏頗。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀