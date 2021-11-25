黨產會追討大孝大樓、2附隨組織　國民黨官司輸了

台北高等行政法院審理國民黨附隨組織案（中投、欣裕台）、大孝大樓7.8億追徵案日前辯論終結，今（25）日判決國民黨與2家公司敗訴，可上訴。國民黨委任律師張少騰得知結果後表示，收到判決書後再研提上訴。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-25 10:50:28
行政院不當黨產委員會於2016年11月2日做出成立以來第一個行政處分，認定中投、欣裕台為國民黨附隨組織，處分2家公司共約156億元資產收歸國有；另於2019年5月14日認定，台北市中正區愛國東路100號、102號大孝大樓（已拆除）及其土地是國民黨悖於民主法治取得的不當黨產，但該建物已移轉至他人名下，黨產會精算後，認應追徵7億8275萬8715元。
法院先前開庭時，中投、欣裕台委任律師主張，時任黨產會主委顧立雄（現為國安會秘書長）在行政處分前曾表示，中投及欣裕台為國民黨附隨組織，年底前應收歸國有，明顯先入為主，有預設立場；該處分明顯有瑕疵。
中投的律師主張，公司存在40多年，當初是國民黨員募捐設立獨立公司，並非國民黨可實質控制，以《公司法》來看，股東並非實質控制者。國民黨委任律師表示，國民黨有中投及欣裕台的股權，為股東，但不代表能參與經營。
黨產會的律師表示，作出處分前有舉辦聽證會，有利、不利都有調查，也沒有剝奪對方陳述的權利，黨產會依法裁量，沒有偏頗。