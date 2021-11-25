COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

反萊豬讓台艱難仍要通過　綠營：藍要迎合中國、反對美國

▲民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘今（25）日指出，國民黨內稍微知道國際情勢、貿易的人，都知道返萊豬會讓台灣艱難，就是為了迎合中國、反對美國。（圖／翻攝自民進黨團直播）
▲民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘今（25）日指出，國民黨內稍微知道國際情勢、貿易的人，都知道返萊豬會讓台灣艱難，就是為了迎合中國、反對美國。（圖／翻攝自民進黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-25 10:29:38｜2021-11-25 10:37:56

國民黨婦女部主林麗蟬昨在公投說明會中指出，「國民黨明知提出反萊豬公投，會讓台灣艱難，仍要動員全國通過」。民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘今（25）日表示，國民黨內稍微知道國際情勢、貿易的人，都知道反萊豬會讓台灣艱難，就是為了迎合中國、反對美國。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨立法院黨團今召開記者會，蔡易餘表示，林麗蟬的發言代表國民黨很清楚知道，萊豬公投會影響台灣未來整體國際經貿關係。這跟之前國民黨國際部副主任黃裕鈞說「國民黨知道不開放萊豬，會影響台美經貿談判」相同。

蔡易餘說，美國公佈國家貿易報告中提到外國貿易障礙，會要求台灣訂定聯合國科技標準，大家要有公平貿易機會。像是美國對歐盟進行貿易報復，導致歐盟每年付30億台幣處罰金額，泰國也因取消萊克多巴胺進口，導致美國取消最惠國待遇，造成泰國每年損失240億台幣。

蔡易餘指出，經濟部長王美花昨也說到去年台灣對於全世界出口金額9.7兆台幣，台灣總稅收2.3兆台幣，代表台灣大部分所得跟國際貿易有關，貿易成長對台灣非常重要。台灣以通路換通路，國外就是要公平機制，這是經貿上重要概念。

黨團幹事長劉世芳表示，林麗蟬說出國民黨中央黨部、國民黨主席朱立倫真心話，就是「讓台灣艱難」。台灣長久以經貿為導向，無法承受貿易報復，如果造成傷害，國民黨是不是要負最大責任。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀