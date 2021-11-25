反萊豬讓台艱難仍要通過 綠營：藍要迎合中國、反對美國
國民黨婦女部主林麗蟬昨在公投說明會中指出，「國民黨明知提出反萊豬公投，會讓台灣艱難，仍要動員全國通過」。民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘今（25）日表示，國民黨內稍微知道國際情勢、貿易的人，都知道反萊豬會讓台灣艱難，就是為了迎合中國、反對美國。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-25 10:29:38｜2021-11-25 10:37:56
民進黨立法院黨團今召開記者會，蔡易餘表示，林麗蟬的發言代表國民黨很清楚知道，萊豬公投會影響台灣未來整體國際經貿關係。這跟之前國民黨國際部副主任黃裕鈞說「國民黨知道不開放萊豬，會影響台美經貿談判」相同。
蔡易餘說，美國公佈國家貿易報告中提到外國貿易障礙，會要求台灣訂定聯合國科技標準，大家要有公平貿易機會。像是美國對歐盟進行貿易報復，導致歐盟每年付30億台幣處罰金額，泰國也因取消萊克多巴胺進口，導致美國取消最惠國待遇，造成泰國每年損失240億台幣。
蔡易餘指出，經濟部長王美花昨也說到去年台灣對於全世界出口金額9.7兆台幣，台灣總稅收2.3兆台幣，代表台灣大部分所得跟國際貿易有關，貿易成長對台灣非常重要。台灣以通路換通路，國外就是要公平機制，這是經貿上重要概念。
黨團幹事長劉世芳表示，林麗蟬說出國民黨中央黨部、國民黨主席朱立倫真心話，就是「讓台灣艱難」。台灣長久以經貿為導向，無法承受貿易報復，如果造成傷害，國民黨是不是要負最大責任。