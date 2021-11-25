影／視察藻礁證明永存　蔡英文：三接沒有蓋在藻礁上

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林立昌說，觀新藻礁15年前就露頭、才有今天生態保護，大潭是因2014年的2個颱風，把大潭藻礁漂沙移走，大家才知道有此存在，推測觀新與大潭本屬同個生態系。
林立昌強調，三接站動工後，經檢測大潭藻礁的生態並沒有因為工程而變差，反而生物多樣性受惠，希望未來大潭藻礁併入觀新藻礁生態系保護區，一起做保護。
曾文生則提到，大潭電廠在鄭文燦的嚴格督促下做了很多環保設施，既有的空排量少了一半。希望大潭電廠在北部可以扮演重要角色，帶來更多清潔的電力，而這清潔的電力仰賴於天然氣進口，盼三接工程能順利推動。
曾文生強調，只要大潭電廠在、三接在、中油在、台電在，這片藻礁一定會在，這是經濟部的承諾。
鄭文燦則說，桃園是全台灣台商回流第一名的城市，包括半導體產業逐步供應鏈都在桃園，用電量是很大的，希望大潭電廠能成為一個環保電廠，讓北部可以不缺電。他說，要特別謝謝台電團隊，大潭電廠空汙減量1到9號機組的總供應量遠低於1到6號機組，1到6號就花了89億改善空汙排放，7、8、9號三個機組也運用最新的發電機組，讓空汙排放降到最低，這是一個有效率、環保的電廠，所以也可以讓大家看得到這裡的空氣是非常好的，海風非常涼快，並沒有造成汙染，希望這幾個部分的特點也可以讓大家實地勘查，用眼睛來看政府跟民間為了能源轉型、為了保育海岸所做的共同努力。
蔡英文也強調，今天的視察可以很明確地看到，三接沒有蓋在藻礁上。她說，三接已經蓋了3分之1，藻礁都還在遠處，這就是政府的再外推的方案，用既有的地方把開發面積從馬英九政府的236公頃，縮小9成變成23公頃，甚至再外推。
蔡英文說，這裡是國民黨時代就提出的建設計畫，不分政黨都認為三接對於北部供電很重要，現在政府很有誠意把環境做得更好，看到公投說明書後，很多環團跟學者選擇支持政府的再外推方案。