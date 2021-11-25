陳吉仲稱歐盟1996年禁萊劑敗訴 醫：萊劑1999年上市
針對農委會主會陳吉仲日前稱反萊豬公投通過將重傷台灣經貿發展、歐盟1996年因禁萊克多巴胺敗訴，民間反瘦肉精毒豬聯盟今(25)舉行記者會駁斥，「萊克多巴胺」於1999年才上市，美國從未有向WTO提出歐盟禁萊豬之「爭端解決」申請。
記者羅婉庭／台北報導
2021-11-25 10:50:56
陳吉仲日前指出，「反萊豬公投通過會重傷台灣經貿發展」，去年年底，美國宣布取消泰國部分品項關稅優惠，作為對泰國未參考國際標準及科學根據訂定萊劑標準，拖延開放符合安全容許的萊豬進口的制裁；而歐盟長期以來禁止使用荷爾蒙（包括萊克多巴胺）飼養的牛肉進口，與美國、加拿大產生貿易爭端。1996年美加2國向世界貿易組織（WTO）提起訴訟，WTO以歐盟禁令缺乏科學證據判歐盟敗訴，美加2國可以正當合法對歐盟實施貿易報復。
對此，高雄醫學大學生物醫學博士王文心指出，美國1996年向WTO控訴歐盟禁「賀爾蒙牛肉」措施，而「萊克多巴胺」於1999年才上市，美國從未有向WTO提出歐盟禁萊豬之「爭端解決」申請。另據2012年經濟部的報告指出，針對禁止含萊克多巴胺殘留之牛肉進口是否違反 WTO規範，WTO之爭端判決亦尚無判例，如此何來禁萊豬「敗訴」之說？
醫師蘇偉碩指出，根據WTO協定，台美雙方如果因為萊豬問題尋求符合國際貿易規範的爭端解決機制，最差的結果僅只是在國內豬肉消費總量一成金額的範圍內，由WTO授權美國中止對台灣的關稅減讓，這算什麼對台美貿易關係的「致命衝擊」。