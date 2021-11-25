NBA／結束禁賽！詹皇回歸轟39分率湖人逆轉奪本季第10勝
湖人一哥「詹皇」LeBron James結束禁賽回歸，無奈Anthony Davis感冒缺席，面對戰績相似的溜馬，雙方鏖戰延長賽，決勝時刻James接管比賽，飆進3顆三分球奠定勝基，全場轟下39分，率隊以124:116逆轉獲勝，戰績重回5成。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-25 11:06:50
James因和活塞小將衝突被禁賽1場，在昨日對尼克的賽事執行，今日回歸但好友AD感冒持續發燒，只能缺席，前三節湖人都處於落後，直到第四節中段打出17:7反超。
第四節最後2分鐘左右，James在拉鋸時刻挺身而出連拿7分，飆進三分球後還在場上跳舞慶祝，但溜馬靠著Justin Holiday回敬三分球緊咬3分落後，替補登場的Chris Duarte在剩下5.7秒時砍進追平三分球，將比賽逼進延長賽。
延長賽發生小插曲，James跟場邊球迷起爭執，球迷被請出場，但James完全不受場邊噓聲影響，飆進3顆三分球，幫助湖人拉開領先差距，最終湖人以8分之差拿下第10勝，戰績重返5成。
James出賽44分鐘，砍進的5顆三分球都集中在最後2節出現謂為關鍵，包辦全場最高39分5籃板6助攻，Russell Westbrook挹注20分7籃板。溜馬7人得分上雙，可惜決勝時刻熄火，以Malcolm Brogdon的28分為最佳。