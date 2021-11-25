疫後商機強強滾 「金爸爸」展店搶進新光三越台中店

看好台中人餐飲消費潛力，欣葉國際餐飲集團旗下的「PappaRich金爸爸風味餐廳」，3年在台中市開3家分店。第3家今日進駐台中市新光三越百貨10樓。品牌經理孫慕偉表示，PappaRich金爸爸原本計畫上半年開幕，受到疫情影響延遲至今。PappaRich金爸爸是正宗馬來西亞異國料理，因應宅經濟崛起，開發多種冷凍料理，提供消費者更多選擇。





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欣葉國際餐飲集團2015年與「唐宮」攜手合作，將馬來西亞知名品牌「PappaRich金爸爸」引進台灣，6年來，PappaRich金爸爸總計展店5家，其中3家落腳台中，分別是三井台中港店、秀泰台中文心店，及今日開幕的新光三越台中店，在台灣馬來西亞風味料理中站穩一席之地。





▲不必出國，到「金爸爸」就能品嘗道地馬來風味料理，其中海南雞人氣最夯。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.25)

PappaRich金爸爸新光台中店，為歡慶新店開幕，即日起至12月15日祭出經典雙人套餐特惠價999元。此外，即日起至本月底，前30組用餐客人，可享點任一主餐即送「金爸爸咖椰醬」1罐的限量好禮。





▲馬來西亞知名品牌「金爸爸」進駐台中新光三越百貨，不必出國，就能品嚐異國料理好滋味。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.25)

品牌經理孫慕偉表示，PappaRich金爸爸新光三越台中店，原本計劃今年上半年開幕，受到疫情影響延宕至今。至於選擇插旗台中新光三越百貨，除看好台中人消費潛力，也對台中新光三越營收稱冠全台百貨業的實力深具信心，希望藉此發揮加乘效應，加倍提升PappaRich金爸爸的品牌知名度。





▲「金爸爸」品牌經理孫慕偉強調，為維持原汁源味，舉凡重要醬料、調味料，皆由馬來西亞中央廚房統一製作，再運送來台。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.25)

PappaRich金爸爸台中新光三越店，佔地約40坪，客席數近60位，平均客單價落在450～500元之間。最重要的是，不必出國就能品嘗道地馬來西亞異國料理。孫慕偉表示，為了原汁原味呈現馬來風味，包括主要醬料、調味料皆由馬來西亞中央廚房統一製作，再運送來台。到金爸爸用餐，諸如咖哩叻沙、椰漿飯、沙爹、海南雞、蝦麵、紙巾印度拋餅、海南烤麵包等招牌人氣菜，非吃不可。





因應疫情改變生活型態，「金爸爸」也從中獲得啟發，在第5家分店有二項特別規劃，一是把外送、外帶的硬體設施列為展店標配，有專屬櫃檯。二是因應宅經濟崛起，推出多樣冷凍料理包，未來有機會在新光台中店，還能買到欣葉國際餐飲集團其他品牌的冷凍料理包，提供消費者更多選擇。





















