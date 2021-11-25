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海地新內閣宣誓就職　首要穩定局勢

▲海地總理亨利（Ariel Henry）4個多月前在海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後成為國家領導人，他的新內閣現在宣誓就職。（圖／美聯社／達志影像）
▲海地總理亨利（Ariel Henry）4個多月前在海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後成為國家領導人，他的新內閣現在宣誓就職。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-25 12:43:56

（中央社海地太子港24日綜合外電報導）海地總理亨利（Ariel Henry）4個多月前在海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺身亡後成為國家領導人，他的新內閣今天宣誓就職。

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美聯社報導，亨利警告，鑒於海地局勢複雜，新政府面臨種種艱難決定，但會盡其所能利用所擁有的資源確保公共安全。

他說：「我們正盡最大努力運用手邊資金來恢復國家權威並讓一切歸位。這個政府的主要職責之一是創造安全穩定的環境。」

海地窮於因應暴力和綁架情事，以及勢力龐大的幫派阻擾燃油配送導致燃料短缺問題持續存在。

亨利告訴新內閣：「你們在艱困時局下接受了任命。」

他任命9位部長，包括外交、經濟、司法、教育和衛生。

傑紐斯（Jean Victor Jeneus）將取代喬塞德（Claude Joseph）出任外交部長。喬塞德在摩依士7月7日遇刺案發後，曾短暫代理總理職務。

亨利譴責暴力情事一再發生，並呼籲罪犯放下武器，否則「他們將被制伏，最終入獄或可能喪命」。

海地近來與幫派有關的綁架事件激增，包括10月16日綁架17名與美國俄亥俄州一個宗教組織有關的傳教士。其中兩人在本月21日獲釋，但目前未有更多相關細節。

亨利也談到燃料短缺和價格不斷上漲的問題，他說政府已投資數以萬計美元來補貼燃油，但這種情況無法維持太久。他表示，他會在近期解決這個問題。

此外，亨利敦促新任衛生部長發起活動，鼓勵更多人接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101125

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