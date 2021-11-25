2021財政部優質酒類認證申請 臺中酒廠等7廠線獲授證

財政部舉辦2021優質酒類認證成果發表會，為新通過認證的臺中酒廠等7廠線業者授證，及頒發110年度品評競賽21款優勝酒品獎項。今年，首度結合品評競賽6款優勝酒品辦理餐酒會，更能展現推動優質酒類認證成果，獲得好評。





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行政院副院長沈榮津親臨成果發表會，嘉勉通過認證業者，也肯定財政部推動優質酒類認證的努力與成果。財政部是自92年起推動優質酒類認證制度，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核及酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，始授予使用W認證標誌，把關嚴謹。多年來，共有48廠線243項酒品通過認證。





今年獲得財政部授證之認證業者，包括金車股份有限公司中壢廠、南投縣信義鄉農會及臺灣菸酒股份有限公司隆田酒廠、桃園酒廠、臺中酒廠、嘉義酒廠等7廠線業者，全部親自出席授證會。





▲今年成果發表會，首次以餐酒會方式辦理，選用6款品評競賽優勝酒品，邀請台北喜來登飯店主廚精心設計佐酒餐點。（圖／財政部提供）

為行銷推廣認證酒品，5年前，財政部即薦送認證酒品參加國際競賽，年年都有優異表現。尤以今年首次參加2021美國舊金山世界烈酒競賽，勇奪1面「最佳其他單一麥芽威士忌」、13面雙金牌、2面金牌及9面銀牌，揚名國際，也打破歷年紀錄。





此外，為鼓勵認證業者良性競爭，今年舉辦的第8屆認證酒品品評競賽，競賽項目除蒸餾酒類、釀造酒類，並新增啤酒類組，邀請國內品酒專家，採盲飲模式進行評審，結果共有21款酒品獲獎。





今年舉辦的成果發表會，除頒獎外，首次以餐酒會方式辦理，特別選用6款品評競賽優勝酒品，邀請台北喜來登飯店主廚精心設計佐酒餐點，並由君品酒店侍酒師為大家專業解說酒品之風味及特色，讓與會人員親自體驗認證優質酒品風味，期能促成認證業者、餐飲及銷售通路異業結盟。



