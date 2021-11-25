大S怎敢單方面「休夫」？網紅一篇文道破背後真相

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很多人在世俗的眼光下，把離婚當成人生的一個污點，覺得再怎麼苦撐為了面子，也要在人前好看的撐下去，甚至於有些女人總覺得離婚就是世界末日了。
我覺得離婚也就是一種，你覺得不適合了，不愛了，所以我們就無法再共同生活相處下去，也許是退回到朋友的位子，或者是以後不再聯絡的友人，那是一種放過自己的方式。（當然有人為了購買夫婿的法拍房產，兩離三結的，這個超過我腦容量可以思考的，不包含在內）
我覺得大S是一個非常知道她想要什麼的人，即使在那個酷龍的年代勇敢地愛上韓星。
有人說因為大S有錢、有能力所以她當然有底氣。那也就是我一直在勸說的，女人不管你是單身、未婚、已婚、離婚、你都要有賺錢的能力，養自己的本事。
為什麼說妳要自己會賺錢，那樣會讓妳在單身遇到一個有趣的窮光蛋的時候，敢放膽去愛。
那樣子會讓妳遇到一個迷人富翁的時候，妳自己不會顯得渺小抬不起頭。
那樣會讓妳在婚姻的生活裡面，可以充滿餘裕的在看到一雙漂亮的女鞋，美麗的童裝，不需要懦懦的等待別人的同意，在看到一塊美麗的餐盤，想要的湯匙，不用再等待別人的點頭。
那樣會在妳撐不下去、想要離婚的念頭升起時可以勇敢的說：「你就是他媽給老娘簽名。」
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場