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大S怎敢單方面「休夫」？網紅一篇文道破背後真相

▲汪小菲（左圖）6月發表兩岸敏感言論，大S一句「離婚手續在辦了」震驚外界。（圖／NOWnews資料照、大S微博）
▲汪小菲（左圖）6月發表兩岸敏感言論，大S一句「離婚手續在辦了」震驚外界。（圖／NOWnews資料照、大S微博）

文／拎杯是大叔啦！

2021-11-25 13:10:00

大S離婚了，有人拍手叫好，有人覺得終於等到看好戲了。姑且不論Double S姐妹花在大家的心裡面是怎樣。我比較想分享的事不一樣，我想分享的是，終於有人把離婚這檔事。平淡的當成只是人生的一種回歸。

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▲大S（左）、汪小菲10年婚姻告急。（圖／汪小菲微博）
▲大S（左）、汪小菲10年婚姻告吹。（圖／汪小菲微博）
我覺得大S有一句話說得很好，「我不是不愛你了，我只是知道在未來的日子裡我不會更愛你」。我喜歡她把離婚這檔事，很正向的攤在陽光下，公眾面前，平淡的去處理它。

很多人在世俗的眼光下，把離婚當成人生的一個污點，覺得再怎麼苦撐為了面子，也要在人前好看的撐下去，甚至於有些女人總覺得離婚就是世界末日了。

▲大S當年並不想辦婚禮，因為張蘭堅持才在海南島宴客。（圖／汪小菲微博）
▲大S（右）、汪小菲曾經是演藝圈銀色夫妻。（圖／汪小菲微博）
我覺得離婚也就是一種，你覺得不適合了，不愛了，所以我們就無法再共同生活相處下去，也許是退回到朋友的位子，或者是以後不再聯絡的友人，那是一種放過自己的方式。（當然有人為了購買夫婿的法拍房產，兩離三結的，這個超過我腦容量可以思考的，不包含在內）

我覺得大S是一個非常知道她想要什麼的人，即使在那個酷龍的年代勇敢地愛上韓星。

▲具俊曄（左）曾在節目透露跟大S交往的事情，是想帶進棺材的祕密。（圖／翻攝STARNEWS）
▲大S曾和「酷龍」具俊曄交往。（圖／翻攝STARNEWS）
有人說因為大S有錢、有能力所以她當然有底氣。那也就是我一直在勸說的，女人不管你是單身、未婚、已婚、離婚、你都要有賺錢的能力，養自己的本事。

為什麼說妳要自己會賺錢，那樣會讓妳在單身遇到一個有趣的窮光蛋的時候，敢放膽去愛。

那樣子會讓妳遇到一個迷人富翁的時候，妳自己不會顯得渺小抬不起頭。

那樣會讓妳在婚姻的生活裡面，可以充滿餘裕的在看到一雙漂亮的女鞋，美麗的童裝，不需要懦懦的等待別人的同意，在看到一塊美麗的餐盤，想要的湯匙，不用再等待別人的點頭。

那樣會在妳撐不下去、想要離婚的念頭升起時可以勇敢的說：「你就是他媽給老娘簽名。」

▲在大S白皙的皮膚上，看得到大範圍的紫色翅膀。（圖／大S 微博）
▲大S每段感情都談得轟轟烈烈。（圖／大S微博）


●拎杯是大叔啦！／網紅作家　原文

拎杯是大叔啦！粉專

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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