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超商是否增設警報設備　王美花：再溝通合適方式

▲經濟部長王美花今天說，超商是否增設警報設備，要採取超商覺得合適的方式，會在平台上溝通。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）
▲經濟部長王美花今天說，超商是否增設警報設備，要採取超商覺得合適的方式，會在平台上溝通。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.11.25）

中央社

2021-11-25 14:06:40

（中央社記者林育瑄台北25日電）經濟部昨天與超商業者達成共識，不再人工規勸進入超商須戴口罩改成廣播告示等。經濟部長王美花今天說，經濟部願意作為平台，會再向超商了解何種方式有較好效果，至於是否增設警報設備，則要採取超商覺得合適的方式，會在平台上溝通。

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超商店員規勸民眾戴口罩而遭攻擊事件頻傳，日前一名店員被刺死，引起關注。立法院經濟委員會今天邀請王美花等人就「美國重申不加入CPTPP對我國申請加入策略之影響」進行報告並備詢。列席的王美花會議休息時接受記者聯訪，作以上表示。

王美花說，昨天開會討論第一個共識，是「超商部分不要再去這樣勸導了，安全還是最重要，會用提示。」而經濟部願意作為這個平台，並麻煩警政單位以其專業和超商聯繫，至於採用何種科技方式能有更好的效果，經濟部會再與超商了解。

而是否可能增設警報設備，王美花說，要採取超商覺得合適的方式，會再與超商在平台上面溝通。至於下次何時會討論，王美花表示，因為昨天是第一次討論，後續會再去聯繫。

超商店員規勸民眾戴口罩而遭攻擊事件頻傳，經濟部官員昨天表示，已與勞動部、內政部、4大超商業者達成共識，不再要求店員進行人工勸導，改張貼告示、播放廣播或電視牆跑馬燈等方式。（編輯：蘇志宗）1101125

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