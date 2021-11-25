早有前科！譚詠麟外遇小22歲歌迷　害前妻剃度出家

71歲港星譚詠麟被指控和23歲的女粉絲有親密行為，經紀公司發聲明否認，不過，疑似被戴綠帽的網友「悲傷牛肉麵」，今（25）日在微博繼續發文透露，前女友已經坦誠一切，沒有被對方公關，也不接受公關！更向譚詠麟放話，「如果你認為我是在污蔑，你就採取必要手段，我必奉陪到底」。





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▲高齡71歲的譚詠麟勤於運動，體力保持得不錯。（圖／翻攝譚詠麟微博）

▲疑似被戴綠帽的苦主表示，前女友確實和譚詠麟有特殊關係。（圖／翻攝《悲傷牛肉麵》微博）

然而，譚詠麟爆出桃色緋聞，對網友來說並不意外，因為他早有外遇前科，當年隱婚娶了元配楊潔薇，又偷吃女粉絲朱詠婷，享受齊人之福，後來還搬去跟小三、私生子同住，老婆受不了求去，選擇斬斷塵緣、皈依佛門，譚詠麟2011年扶正小三，對外表示「有兩個老婆一點都不好，令她們承受太多委屈，希望大家不要學我」，被說根本是「渣男始祖」。





港媒揭露，譚詠麟結識從事美容業的元配楊潔薇，1981年在美國拉斯維加斯登記結婚，為了不影響演藝事業並未公開，女方辭掉工作，當他經紀人隨伺在旁，不過因元配遲遲未能懷孕，只能默許老公出軌，譚詠麟轉而和小了22歲的後援會粉絲朱詠婷祕戀，1995年生下私生子譚曉風。





▲23歲女粉絲的男友曬出酒店房間照，男子背影疑似譚詠麟。（圖／翻攝悲傷牛肉麵微博）

這些不能說的祕密，直到1993年楊潔薇父親過世，譚詠麟名字出現在訃聞上，2006年譚詠麟遭逢父親過世，在訃聞公開小三和私生子，外界才驚覺樂壇天王早就大享齊人之福，更和外遇對象以一家三口之姿出現在大眾面前，讓楊潔薇痛心不已，選擇剃度出家，譚詠麟才正式將朱詠婷扶正。





如今譚詠麟爆出睡粉醜聞，女星應采兒疑似手滑按讚相關傳聞，網友也不驚訝，見苦主遲遲沒發布證據，認為雙方應該已經談妥條件，鬧劇會和平落幕，畢竟譚詠麟不是花錢違法嫖妓，而是你情我願發生關係，對名聲影響不大。



