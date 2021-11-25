COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

馬英九核定三接建藻礁上　民進黨：當時朱立倫怎沒吭聲？

▲民進黨表示，曾任桃園縣長的朱立倫，對馬政府開發藻礁完全不吭聲，現在卻跳出來要求三接遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。（圖／翻攝自朱立倫、馬英九臉書）
▲民進黨表示，曾任桃園縣長的朱立倫，對馬政府開發藻礁完全不吭聲，現在卻跳出來要求三接遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。（圖／翻攝自朱立倫、馬英九臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-25 15:07:42

總統蔡英文今（25）日前往桃園視察「觀新、大潭藻礁生態及大潭電廠」，民進黨發言人謝佩芬表示，環境保育不是口號，蔡英文負責任地向國人報告說明，民進黨政府讓環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力，反觀曾任桃園縣長的國民黨主席朱立倫，卻對馬政府開發藻礁完全不吭聲，現在才跳出來要求第三天然氣接收站遷離，就是為了自身政治利益來發動公投亂全台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲民進黨發言人謝佩芬（圖／記者黃宣尹）
▲民進黨發言人謝佩芬說，民進黨奉勸朱立倫不要再對政府在用電需求與環境的努力視而不見，卻舉著「保護環境」的大旗和口號，用台灣的未來，來換國民黨的未來。（圖／記者黃宣尹攝影）
謝佩芬表示，國民黨根本不是真心關心環境生態，朱立倫口口聲聲說要保護藻礁，但2015年國民黨政府核定三接蓋在桃園，開發面積232公頃，卻不見曾任桃園縣長的朱立倫，為桃園的藻礁生態吭聲或反對，現在才跳出來要求三接遷離，更指稱「破壞藻礁的人是蔡英文」，甚至將當年蔡英文參訪「觀新藻礁」所寫下的藻礁永存，錯置到目前的三接預定地「大潭藻礁」區，以偷換概念的方式散播錯誤資訊來誤導民眾，根本是非不分只為鬥爭。

謝佩芬也表示，2015年馬政府為了蓋第三天然氣接收站，還派人到桃園市府，表達馬政府興建三接的決心，拜託桃園市長鄭文燦支持，前幾天馬英九被問到這個問題卻說「我不太記得說我們要蓋三接了」，完全忘了就是自己任內核定三接蓋在藻礁上。

謝佩芬指出，2010年至2018年，朱立倫擔任新北市長任內，2度發文反對三接遷移到台北港，現在卻喊出三接遷離，民進黨要請問朱立倫，是要遷到哪裡去；2014年朱立倫擔任新北市長時說，「沒有核安，就沒有核能」，還說「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」，民進黨也要請問朱立倫，現在要把核廢料繼續丟在新北市嗎？還是哪個國民黨執政縣市願意收核廢料？

謝佩芬接著表示，不管是三接還是核四，朱立倫、馬英九和國民黨總是前後不一，民進黨政府為修正當年國民黨的政策，推出修改方案，蔡英文也表示，「藻礁有保護、空污有減量、經濟有發展，環保與國家發展可以雙贏，請社會一起支持雙贏的方案」。

謝佩芬說，民進黨奉勸朱立倫不要再對政府在用電需求與環境的努力視而不見，卻舉著「保護環境」的大旗和口號，用台灣的未來，來換國民黨的未來。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀