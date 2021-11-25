戴瑋姍、顏蔚慈雙姝街頭宣講公投　籲馬朱別再犧牲新北

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戴瑋姍指出，核四就是台拼裝車，當初在興建時，工程分包給五百多間廠商，整體工程品質參差不齊，與安全相關的187份安全測試報告，更有32份未通過原能會的審查；此外，前總統馬英九也表示核四的核廢料要放在核電廠內，等同承認核廢料要放在新北市，若有核污染，恐衝擊新北市民的健康安全。
戴瑋姍強調，藻礁公投與三接遷建相互連動，國民黨支持三接遷到台北港，但若遷到台北港，與桃園大潭電廠距離將近50公里，埋在地底下的管線也長達40多公里，若發生任何意外，勢必會造成新北至桃園沿線居民很大的傷害；當初三接選址就是馬英九決定，如今卻帶頭反三接，根本就是為反對而反對。
戴瑋姍補充，2018年公投綁大選，對選務作業造成多大的負擔，邊投票邊開票的狀況，也有違民主選舉的常理；此外，美豬進口一切都會符合CODEX的標準，台灣是個海島國家，仰賴國際貿易，若要跟國際接軌，與美國加深台美之間的合作貿易關係，美豬進口就是個關鍵，也希望民眾都能投下不同意票。
顏蔚慈呼籲，朱立倫及馬英九不要再犧牲新北市民的安全，過去朱立倫在當新北市長時說，沒有核安就沒有核四，如今為了選舉改口支持重啟核四，根本是在欺騙新北市民；年底的公投案對台灣未來發展事關重大，從台灣的國際經貿發展、能源轉型、民生用電穩定，及國人的生命安全等，都息息相關。
顏蔚慈表示，為讓更多人理解公投案的重要性，12月1日晚上六點半在三重的六合市民活動中心，舉辦「蔚」台灣 要堅「慈」四大公投說明會，邀重量級的桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花，向大家報告公投內的內容；呼籲大家12月18日踴躍出來投票，也歡迎對公投案有興趣的人，一起關心台灣的未來。