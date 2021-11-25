COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

戴瑋姍、顏蔚慈雙姝街頭宣講公投　籲馬朱別再犧牲新北

▲新北市議員參選人顏蔚慈（左）今日邀新北市議員戴瑋姍到三重區的大同市場，宣導四大公投案的內容。（圖／顏蔚慈提供）
▲新北市議員參選人顏蔚慈（左）今日邀新北市議員戴瑋姍到三重區的大同市場，宣導四大公投案的內容。（圖／顏蔚慈提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-25 15:17:08

有鑑於民眾對四大公投的內容並不清楚，新北市議員參選人顏蔚慈今（25）日邀新北市議員戴瑋姍到三重區的大同市場，宣導四大公投案的內容；呼籲民眾為了台灣的未來，12月18日要踴躍出來投票，投下四個不同意，讓台灣更有力，四個不同意，台灣才不會漏氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏蔚慈舉核四為例，國民黨主席朱立倫與前總統馬英九都表示要重啟核四，但這樣的想法，完全與新北市民的心聲背道而馳，因核四重啟根本就是不可能的任務；此外，諸多的科學證據也顯示，核四廠建物根本無法符合311核災後，世界對核電廠的抗震標準，核四並不安全，既然不安全，就沒有重啟的理由，

戴瑋姍指出，核四就是台拼裝車，當初在興建時，工程分包給五百多間廠商，整體工程品質參差不齊，與安全相關的187份安全測試報告，更有32份未通過原能會的審查；此外，前總統馬英九也表示核四的核廢料要放在核電廠內，等同承認核廢料要放在新北市，若有核污染，恐衝擊新北市民的健康安全。

戴瑋姍強調，藻礁公投與三接遷建相互連動，國民黨支持三接遷到台北港，但若遷到台北港，與桃園大潭電廠距離將近50公里，埋在地底下的管線也長達40多公里，若發生任何意外，勢必會造成新北至桃園沿線居民很大的傷害；當初三接選址就是馬英九決定，如今卻帶頭反三接，根本就是為反對而反對。

戴瑋姍補充，2018年公投綁大選，對選務作業造成多大的負擔，邊投票邊開票的狀況，也有違民主選舉的常理；此外，美豬進口一切都會符合CODEX的標準，台灣是個海島國家，仰賴國際貿易，若要跟國際接軌，與美國加深台美之間的合作貿易關係，美豬進口就是個關鍵，也希望民眾都能投下不同意票。

顏蔚慈呼籲，朱立倫及馬英九不要再犧牲新北市民的安全，過去朱立倫在當新北市長時說，沒有核安就沒有核四，如今為了選舉改口支持重啟核四，根本是在欺騙新北市民；年底的公投案對台灣未來發展事關重大，從台灣的國際經貿發展、能源轉型、民生用電穩定，及國人的生命安全等，都息息相關。

顏蔚慈表示，為讓更多人理解公投案的重要性，12月1日晚上六點半在三重的六合市民活動中心，舉辦「蔚」台灣 要堅「慈」四大公投說明會，邀重量級的桃園市長鄭文燦、經濟部長王美花，向大家報告公投內的內容；呼籲大家12月18日踴躍出來投票，也歡迎對公投案有興趣的人，一起關心台灣的未來。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀