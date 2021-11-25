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老而彌堅 黃偉哲表揚161位社區照顧關懷據點績優志工

▲黃偉哲表揚高齡志工獎，感佩其無私服務精神（圖／記者林怡孜攝，2021,11,25）
▲黃偉哲表揚高齡志工獎，感佩其無私服務精神（圖／記者林怡孜攝，2021,11,25）

記者林怡孜/台南報導

2021-11-25 15:27:15

台南市府社會局今（25）日在永華市政中心2樓中庭舉辦「超級英雄，志在必行─台南市110年度社區照顧關懷據點志工表揚活動」，感謝社區照顧關懷據點志工團隊在社區的無私奉獻。台南市長黃偉哲親自頒獎給138位高齡志工及9組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。

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黃偉哲表示，每位志工都是台南市的寶也是台灣的寶，感謝台南市378個社區照顧關懷據點高達18000名志工伙伴的辛勞及付出，更要向其中6,63265歲以上的銀髮志工，致上崇高敬意。黃偉哲謝謝年長市民投入志工行列，為社會注入暖流，希望未來有更多市民朋友投身公益，用行動延續志願服務的精神


社會局長陳榮枝表示，今年80歲志工總共有21位，最年長的高齡志工是自民國101年起即擔任據點志工的89歲鄭曾柳枝女士。柳枝阿嬤被譽為是柳營區重溪里社區照顧關懷據點最可愛的鎮點之寶。做人樸實敦厚、處事樂觀開朗，總是任勞任怨協助據點業務推展，深受社區志工及居民的敬重與讚揚。家庭志工獎則以關廟區東勢社區照顧關懷據點推薦許氏家族7名志工─許保瑞、羅涼、許美華、張進忠、許秋香、林皆慶及許碧月最為吸睛，兄弟姊妹們及其配偶一同懷抱服務熱忱在據點各司其職、合作無間，總服務時數更逾16,000小時，成為據點最得力、最堅強的後盾。

▲80歲以上志工接受台南市府表揚（圖／記者林怡孜攝，2021,11,25）
▲80歲以上志工接受台南市府表揚（圖／記者林怡孜攝，2021,11,25）
今日表揚活動獎項分為「高齡志工獎」及「家庭志工獎」，高齡志工獎獲獎者65歲以上長者有117位、80歲以上21位，年紀加總逾1萬歲；家庭志工獎部份，除夫妻同心協力投入據點服務外，今年更有母女、兄弟姊妹攜手結伴加入志工行列，體現志工熱心推展據點業務，並感染家人一同以愛守護社區。今日台南市議員李鎮國、楊中成、李啟維、沈震東也親自到場表達感恩與祝賀之意

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