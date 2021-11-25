老而彌堅 黃偉哲表揚161位社區照顧關懷據點績優志工

台南市府社會局今（ 25 ）日在永華市政中心 2 樓中庭舉辦「超級英雄，志在必行─台南市 110 年度社區照顧關懷據點志工表揚活動」，感謝社區照顧關懷據點志工團隊在社區的無私奉獻。台南市長黃偉哲親自頒獎給 138 位高齡志工及 9 組志工家庭，獻上最高敬意，肯定受獎人員的奉獻精神。

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黃偉哲表示，每位志工都是台南市的寶也是台灣的寶，感謝台南市 378 個社區照顧關懷據點高達 18000 名志工伙伴的辛勞及付出，更要向其中 6,632 名 65 歲以上的銀髮志工，致上崇高敬意。黃偉哲謝謝年長市民投入志工行列，為社會注入暖流，希望未來有更多市民朋友投身公益，用行動延續志願服務的精神 。

社會局長陳榮枝表示，今年 80 歲志工總共有 21 位，最年長的高齡志工是自民國 101 年起即擔任據點志工的 89 歲鄭曾柳枝女士。柳枝阿嬤被譽為是柳營區重溪里社區照顧關懷據點最可愛的鎮點之寶。做人樸實敦厚、處事樂觀開朗，總是任勞任怨協助據點業務推展，深受社區志工及居民的敬重與讚揚。

家庭志工獎則以關廟區東勢社區照顧關懷據點推薦許氏家族 7 名志工─許保瑞、羅涼、許美華、張進忠、許秋香、林皆慶及許碧月最為吸睛，兄弟姊妹們及其配偶一同懷抱服務熱忱在據點各司其職、合作無間，總服務時數更逾 1 萬 6,000 小時，成為據點最得力、最堅強的後盾。

▲80歲以上志工接受台南市府表揚（圖／記者林怡孜攝，2021,11,25）