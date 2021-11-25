新變異株攜極高突變　非洲國家首現蹤、香港也有病例

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B.1.1.529變異株的棘狀蛋白擁有32個突變。大多數疫苗是使用病毒的棘狀蛋白，來讓人體免疫系統預防感染COVID-19。棘狀蛋白突變會影響病毒感染細胞與擴散的能力，但也能讓免疫細胞更難攻擊病原體。
這個變異株最早在非洲國家波札那現蹤，目前經基因定序驗出3例。另外，南非也驗出6例，香港驗出1例，確診者是從南非返回香港的旅客。
倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮考克（Tom Peacock）在一個基因組分享網站上傳新變異株的細節，指出變異株帶有「數量極高的棘狀蛋白突變，代表這個變異株確實令人擔憂」。
皮考克在推特發布一連串推文說，「這個變異株擁有可怕的棘狀蛋白特徵，我們應該好好關注」，但他又說，這個變異株傳染性也可能沒很高。他寫道：「我希望情況是那樣。」
英國衛生安全局（UK Health Security Agency）的COVID-19事件主管強德（Meera Chand）說，英國衛生安全局與全球科學機構合作，持續監控世界各地出現Sars-CoV-2變異株的狀態。
強德說：「經常且隨機突變是病毒的本性，出現少量新突變的病例也並非不尋常。目前，任何有擴散跡象的變異株都會被迅速評估。」
第一個新變異株感染病例11月11日在波札那驗出，南非頭幾起病例則是在3天後驗出，而香港確診者是一名36歲男子，他在從南非飛回香港前，核酸檢測（PCR）結果為陰性，回到香港時也驗出陰性，但11月13日卻在隔離期間驗出復陽。
英國劍橋大學臨床微生物學教授古普塔（Ravi Gupta）說，他的實驗室研究發現，B.1.1.529的其中兩種突變會增加傳染性、降低抗體識別。
他說：「由於有突變存在，這種變異株看來的確令人十分關切。然而，有一個關鍵的病毒特性是我們不知道的，那就是病毒的傳染性，而傳染性似乎是造成Delta變異株擴散的主因。免疫逃脫只是其中一個面貌。」
倫敦大學學院基因研究所的巴盧（Francois Balloux）教授說，這個變異株上的大量突變，顯然是在「單次裂解」累積的，表示突變可能是在免疫系統脆弱患者的慢性感染過程中演化而來，也許是沒有接受治療的愛滋病患者。
他說：「現階段很難預測新變異株的傳染性。目前，應該密切關注並分析，除非感染頻率在近期的未來升高，否則沒有理由過度擔憂。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1101125
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