NBA／現役僅次詹、瓜 KD生涯得分超越戰神：他是我偶像
籃網球星Kevin Durant今(25)日出戰塞爾提克，開場就命中一次跳投讓他的生涯總分正式超越「戰神」Allen Iverson，躍升歷史得分排行榜第25，現役僅次湖人雙星LeBron James和Carmelo Anthony，KD賽後發表感言。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-25 15:41:25
KD今天攻下21分，幫助籃網以123:104擊敗塞爾提克，生涯總分累積24388分，超車Iverson的24368分躍居史上第25名，下一個目標就是第24名Ray Allen的24505分，非常有機會在本季達成目標。
過去曾稱Iverson是有史以來最好的球員，KD今天超越偶像，「他對我來說就像是萬神殿裡的神話人物，小時候和朋友打球，他是我想要效仿的球星之一，這很不真實，從我進入聯盟到超越他的成績，他影響了很多人，我是他的忠實粉絲。」
33歲的KD正值巔峰，本季場均可得28.5分、7.8籃板、5.1助攻皆高於生涯平均，若他保持健康有機會挑戰歷史得分榜第18名Kevin Garnett的26071分，目前現役僅次James(35549分，第3名)、Anthony(27656分，第9名)。