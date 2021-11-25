COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／現役僅次詹、瓜　KD生涯得分超越戰神：他是我偶像

▲現役球員中Kevin Durant生涯總得分僅次LeBron James和Carmelo Anthony。（圖／美聯社／達志影像）
▲現役球員中Kevin Durant生涯總得分僅次LeBron James和Carmelo Anthony。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-25 15:41:25

籃網球星Kevin Durant今(25)日出戰塞爾提克，開場就命中一次跳投讓他的生涯總分正式超越「戰神」Allen Iverson，躍升歷史得分排行榜第25，現役僅次湖人雙星LeBron James和Carmelo Anthony，KD賽後發表感言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
KD今天攻下21分，幫助籃網以123:104擊敗塞爾提克，生涯總分累積24388分，超車Iverson的24368分躍居史上第25名，下一個目標就是第24名Ray Allen的24505分，非常有機會在本季達成目標。

過去曾稱Iverson是有史以來最好的球員，KD今天超越偶像，「他對我來說就像是萬神殿裡的神話人物，小時候和朋友打球，他是我想要效仿的球星之一，這很不真實，從我進入聯盟到超越他的成績，他影響了很多人，我是他的忠實粉絲。」

33歲的KD正值巔峰，本季場均可得28.5分、7.8籃板、5.1助攻皆高於生涯平均，若他保持健康有機會挑戰歷史得分榜第18名Kevin Garnett的26071分，目前現役僅次James(35549分，第3名)、Anthony(27656分，第9名)。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀