黃子佼被友人「懷孕歷程」嚇到　擔心寶寶突然變性

演藝圈夫妻檔黃子佼、孟耿如16日在臉書上公布懷孕喜訊，表示若小孩是女生要稱「玉米」，男生則是「黃瓜」，隨後也在性別揭曉派對上，公布寶寶的性別是女生，所以小名是「黃玉米」。今（25）日黃子佼與Lulu（黃路梓茵）出席節目《婚禮歌手》開播記者會時，還帶著黃瓜、玉米的造型玩具亮相，他坦言其實與老婆都很擔心寶寶中途突然「變性」，也透露自己比較擅長與女孩溝通的原因。
記者侯家瑜/台北報導
2021-11-25 16:46:50
黃子佼表示，最近在和「那對夫妻」的Kim聊到寶寶時，對方透露自己的2個小孩，最終性別和剛開始宣布的都不一樣，所以自己和孟耿如也很怕「翻盤」，不過他強調不是不想要男孩，而是比較擅長與女孩溝通：「因為我的老闆、經紀人、助理、梳化都是女孩子，所以如果（老婆）生女兒，我會比較知道如何跟她交流。」事實上，黃子佼因為孟耿如懷孕，不時會壓抑自己的情緒，不過就算工作再忙，仍會選擇退一步，自嘲也有「產前憂鬱症」，笑說以後可能不太能逛展覽、買公仔和CD，但還是有很多正能量的朋友：「他們說我還是可以看一些嬰兒用品展，聽一些寶寶相關音樂。」
擔任《婚禮歌手》主持人，Lulu的婚事不免被關注，前陣子才大方認愛「萬秀洗衣店」孫子張瑞夫的她，坦言目前還沒有正式將男友介紹給家人，只有在演唱會貴賓區、「不經意」等場合見過面，笑說其實家人擔心自己嫁出去，所以希望記者對於男友的問題可以減少，不然他們會生氣。至於近來麻衣被爆出嫁入豪門前，曾被要求簽下婚前協議書，Lulu則表示目前根本沒有結婚的打算，所以也沒有機會簽。