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超商攻擊案、街頭棒球隊頻傳　內政部祭3措施

▲針對近期街頭暴力、超商攻擊事件頻傳，內政部警政署今（25）日祭出3項措施，並將與超商業者討論改善方案，包括協助其強化員工防暴訓練，自購防衛器具、聘僱保全等。（圖／內政部提供）
▲針對近期街頭暴力、超商攻擊事件頻傳，內政部警政署今（25）日祭出3項措施，並將與超商業者討論改善方案，包括協助其強化員工防暴訓練，自購防衛器具、聘僱保全等。（圖／內政部提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-11-25 16:07:34｜2021-11-25 16:08:40

針對近期街頭暴力、超商攻擊事件頻傳，內政部警政署今（25）日祭出3項防範措施，另經濟部已與超商業者討論安全改善方案，包括協助其強化員工防暴訓練，自購防衛器具、聘僱保全等。

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內政部表示，首先、警政署將加強員警案件蒐證及偵辦訓練，並與超商建立緊急通報系統；第二、督請全國各警察機關在不增加負擔下，因時、因地彈性調整勤務路線，如加強超商、店舖、公共場所人潮擁擠處巡邏密度，加強治安熱點巡守；第三、若接獲民眾報案，警察機關也將指派快速打擊犯罪警力迅速到場，嚴正執法，絕不容許不法行為危害社會治安。

內政部進一步說明，為確保超商營業安全，經濟部昨日上午已邀集警政署與超商業者開會討論，未來將朝公私協力，協助其強化員工防暴訓練，自購防衛器具，提升自我防衛能力，同時，也協調業者聘僱保全強化安全維護作為，共同維護社會與超商員工的安全。


內政部強調，維護社會治安，保障民眾生命財產安全，是警政工作的第一要務，警政署會秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段，確保治安平穩。此外，內政部提醒，為降低危害發生，民眾外出時多留意公共場所提供的災害與犯罪防範資訊，以保護自身安全，若發現疑似有情緒不穩對象，應避免語言、肢體動作刺激，減少彼此接觸，如遇暴力衝突。

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