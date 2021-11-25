看準電動車市場！印尼台灣形象展來了

《四方報》報導，台灣新南向政策正夯，而印尼是東南亞人口最多的國家，24日在台北世貿開幕的「印尼臺灣形象展」是今年「線上臺灣形象展系列活動」的最後一場，實體展將展到28日，線上則將展出一個月，歡迎有興趣的民眾參與。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-25 17:32:00
開幕會上，外貿協會董事長黃志芳出席時表示，看好印尼為機車大國，且印尼政府更歡迎Gogoro、鴻海等前往投資，本次展出計有140家台灣企業參展，像光陽機車即因與印尼移動平台grab合作而擬擴大印尼市場，估計此次商機上看4000-5000萬美元。
開幕現場以科技風為主題，展示光陽的電動機車、麥迪創科技的智慧座艙、達瑞創意的電動輔助自行車、啟德電子的人體組成分析儀、德侑科技的迷你電子鼓，更有彰化縣政府支持，展出地方特色產品。
今年五場線上台灣形象展，印尼台灣形象展是最後一場，黃志芳說，先前包括越南台灣形象展商機達5900萬美元、泰國約有4200萬美元、馬來西亞約有2300萬美元、印度則有4900萬美元，印尼電動車商機大，估至少在4000至5000萬美元商機。
黃志芳表示，今年印尼台灣形象展無論是線上線下皆精采，其中線上展部分更透過數位分身直接讓買主與供應商對話，他稱貿協無疑已展現目前正夯的「元宇宙」初階展；而線下包括台北、印尼均有實體展出，像是台北就有14家廠商參展，他說，印尼每年約有800-900萬輛車輛，不管是二輛的電動機車、還是四輛的電動汽車，對台灣廠商供應鏈應有相當大的機會。