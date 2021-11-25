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張高麗在哪裡？深陷彭帥不倫風波　專家分析主角為何神隱

▲中國國務院前副總理張高麗遭爆利用權勢性侵，在外界擔心的問「彭帥在哪裡？」時，風波主角卻神隱至今不曾露面。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務院前副總理張高麗遭爆利用權勢性侵，在外界擔心的問「彭帥在哪裡？」時，風波主角卻神隱至今不曾露面。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-25 16:52:31

中國女網名將彭帥月初在微博上發文指控，前中國國務院副總理張高麗對她性侵，並發展成不倫關係，引發軒然大波。除了文章立刻被下架刪除外，彭帥本人的安危也掀起國際組織關注，體壇女將們也紛紛詢問「彭帥在哪裡？」。然而風波爆發至今，張高麗卻神隱多時不曾露面，專家則對此分析張高麗至今仍不出面解釋的原因。

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彭帥在國際奧委會的「視訊背書」後，於多日沉寂中終於露臉，儘管外界對彭帥是否被脅迫、到底發生什麼事仍有諸多爭議，但事件核心的張高麗卻無消無息神隱至今。由於張高麗是中共史上第一個被公開指控性侵的高層官員，彭帥案背後牽涉的不止是權勢性侵與感情糾葛，外界更認為這是一場與政治因素相關的風暴。

▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖／翻攝自國際奧會網頁）
▲國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面，但主席巴赫與擔任北京冬奧會工作領導小組組長的張高麗本人卻早有來往。（圖／翻攝自國際奧會網頁）


《路透社》以「張高麗在哪裡？」為題報導，點出在彭帥「被現身」後，理應被調查的主角張高麗卻遲遲未露面澄清或道歉，最後一次現身是7月1日慶祝中共百年黨慶的活動。報導指出，專家認為不論張高麗承認與否、可不可信，中國領導階層會以一貫的緘默方式冷處理，更不會在冬奧這個關頭前祭出處份。

《路透社》引述新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾的說法，指出張高麗若出面發言怕會有損聲譽，這也是中國政府在冬奧開幕前不樂見的狀況，就算黨中央真的決定要進行內部懲處，也不會在這個風頭上宣布，會依循過往慣例等到有嚴重的政治、經濟犯罪才會一併提出來懲戒，或至少等整起風波平息。

關注彭帥案的前上海政法大學副教授陳道銀也分析，張高麗若出面否認也不會有人相信，畢竟中國官員利用權勢性侵的醜聞時有所聞；若張高麗出面承認，則有可能使彭帥案成為中國女權運動的象徵，撼動中共權力，因此當局的做法肯定是讓張高麗先「避避風頭」，等待冬奧結束才會有所處置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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