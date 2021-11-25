張高麗在哪裡？深陷彭帥不倫風波　專家分析主角為何神隱

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《路透社》以「張高麗在哪裡？」為題報導，點出在彭帥「被現身」後，理應被調查的主角張高麗卻遲遲未露面澄清或道歉，最後一次現身是7月1日慶祝中共百年黨慶的活動。報導指出，專家認為不論張高麗承認與否、可不可信，中國領導階層會以一貫的緘默方式冷處理，更不會在冬奧這個關頭前祭出處份。
《路透社》引述新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾的說法，指出張高麗若出面發言怕會有損聲譽，這也是中國政府在冬奧開幕前不樂見的狀況，就算黨中央真的決定要進行內部懲處，也不會在這個風頭上宣布，會依循過往慣例等到有嚴重的政治、經濟犯罪才會一併提出來懲戒，或至少等整起風波平息。
關注彭帥案的前上海政法大學副教授陳道銀也分析，張高麗若出面否認也不會有人相信，畢竟中國官員利用權勢性侵的醜聞時有所聞；若張高麗出面承認，則有可能使彭帥案成為中國女權運動的象徵，撼動中共權力，因此當局的做法肯定是讓張高麗先「避避風頭」，等待冬奧結束才會有所處置。
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