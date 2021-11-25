T1／臺中太陽花最多錢請洋將 汪總：還有1名秘密武器
T1 League臺中太陽今(25)日舉行冠名記者會，由球隊總經理汪蔚傑帶領全體本土球員出席，而已抵台的2位西班牙洋教頭和洋將們預計本周末結束隔離，汪蔚傑還透露多找了1名外援當「秘密武器」，並直言太陽是12支職業隊中花最多錢在洋將身上的球隊。
記者鍾東穎/臺中報導
2021-11-25 17:39:40
太陽公布的4名球員包含曾來台打球的巴勒斯坦國手桑尼（Sani Sakakini），還有2名具備NBA資歷的基伊（Alonzo Gee）和葛林（Donté Greene），再加上1名亞洲外援菲律賓國家隊主控海汀（Jordan Heading）。
汪總今日透露還有1名「秘密武器」預計近期會公布人選，也有NBA資歷甚至來台打過球，相信大家不陌生，因此太陽會有5名洋將坐鎮，且已經正坐在往台灣的飛機上了。
「為了季後賽，我一定會換1名洋將。」汪總表示，以防洋將受傷或是突發狀況無法出賽，現在疫情期間外籍人士要來台不易還需要隔離，多1人就是多一層保障也能挑出最佳戰力迎接季後賽。
汪總直言，「我拍胸脯保證，我們是花最多錢在洋將上面的球隊。」為了找到最好的洋將，太陽不惜砸重本，洋將們也都攜家帶眷來台打球，球團除了照顧球員也照顧球員家人。