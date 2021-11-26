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金馬58／病媽、逆女跟失婚人妻　網友壓倒性投她當影后

▲林嘉欣（左圖起）、王淨、賈靜雯、方郁婷、陳湘琪角逐第58屆金馬影后。（圖／金馬執委會）
▲林嘉欣（左圖起）、王淨、賈靜雯、方郁婷、陳湘琪角逐第58屆金馬影后。（圖／金馬執委會）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-26 07:30:00

第58屆金馬獎將在本周六（27日）頒獎，最佳女主角候選人競爭激烈，由金馬影后陳湘琪、林嘉欣，對決金鐘視后賈靜雯、台北電影節影后王淨，另外《美國女孩》15歲方郁婷一口氣入圍最佳新人、最佳女主角，被譽為「怪物新人」，獎落誰家充滿懸念，《NOWnews今日新聞》舉辦民調預測活動，結果出爐。

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▲陳湘琪以《修行》角逐生涯第二座金馬影后。（圖／金馬執委會）
▲陳湘琪以《修行》角逐生涯第二座金馬影后。（圖／金馬執委會）
拿下第三名的是表演老師陳湘琪，她曾以《迴光奏鳴曲》獲得第51屆金馬獎最佳女主角，這次在《修行》與金馬影帝陳以文演一對夫妻，從一段婚姻上的破裂，去探討無愛婚姻中妻子的荒漠感，以及中年男性對家庭的失落感，兩者相輔相成，缺一不可。

▲王淨以《瀑布》二度入圍金馬影后。（圖／華映）
▲王淨以《瀑布》二度入圍金馬影后。（圖／華映）
第二名是曾以《返校》入圍金馬影后的23歲王淨，這次她在《瀑布》與賈靜雯合作，故事以疫情為背景，聚焦在一對母女面對生活上的重大轉變，王淨詮釋叛逆少女被逼著一夕長大，演技收放自如，由於自己父母在國中時離異，王淨獨自到美國求學6年，養成早熟性格，演起「小靜」這個角色理解深入，導演鍾孟宏說過，「王淨的好，有種我撿到的感覺，太幸運了。」

▲賈靜雯在《瀑布》演技動人，拿金馬影后呼聲高。（圖／華映）
▲賈靜雯在《瀑布》演技動人，拿金馬影后呼聲高。（圖／華映）
賈靜雯以61.2%壓倒性票數奪冠，她在《瀑布》有如落沒的貴族，從意氣風發的女強人媽媽，隨著際遇轉變，心中的壓抑爆發，心神似乎都出狀況。為了詮釋這個生病的母親，賈靜雯幾乎素顏上陣，拍攝期間獨居住了1個多月，拉開與家人的距離，她的演出從眼神到肢體都有大幅度的轉變，看到表演層次豐富。

▲林嘉欣以《美國女孩》角逐生涯第二座金馬影后。（圖／金馬執委會）
▲林嘉欣以《美國女孩》角逐生涯第二座金馬影后。（圖／金馬執委會）
▲《美國女孩》15歲方郁婷入圍最佳新人、最佳女主角。（圖／傳影互動）
▲《美國女孩》15歲方郁婷入圍最佳新人、最佳女主角。（圖／傳影互動）
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第58屆金馬影帝，你挺誰？

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