金馬58／病媽、逆女跟失婚人妻 網友壓倒性投她當影后
第58屆金馬獎將在本周六（27日）頒獎，最佳女主角候選人競爭激烈，由金馬影后陳湘琪、林嘉欣，對決金鐘視后賈靜雯、台北電影節影后王淨，另外《美國女孩》15歲方郁婷一口氣入圍最佳新人、最佳女主角，被譽為「怪物新人」，獎落誰家充滿懸念，《NOWnews今日新聞》舉辦民調預測活動，結果出爐。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-26 07:30:00
拿下第三名的是表演老師陳湘琪，她曾以《迴光奏鳴曲》獲得第51屆金馬獎最佳女主角，這次在《修行》與金馬影帝陳以文演一對夫妻，從一段婚姻上的破裂，去探討無愛婚姻中妻子的荒漠感，以及中年男性對家庭的失落感，兩者相輔相成，缺一不可。
第二名是曾以《返校》入圍金馬影后的23歲王淨，這次她在《瀑布》與賈靜雯合作，故事以疫情為背景，聚焦在一對母女面對生活上的重大轉變，王淨詮釋叛逆少女被逼著一夕長大，演技收放自如，由於自己父母在國中時離異，王淨獨自到美國求學6年，養成早熟性格，演起「小靜」這個角色理解深入，導演鍾孟宏說過，「王淨的好，有種我撿到的感覺，太幸運了。」
賈靜雯以61.2%壓倒性票數奪冠，她在《瀑布》有如落沒的貴族，從意氣風發的女強人媽媽，隨著際遇轉變，心中的壓抑爆發，心神似乎都出狀況。為了詮釋這個生病的母親，賈靜雯幾乎素顏上陣，拍攝期間獨居住了1個多月，拉開與家人的距離，她的演出從眼神到肢體都有大幅度的轉變，看到表演層次豐富。
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