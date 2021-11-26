宋旻浩隔1年華麗回歸　SOLO新專輯預購開跑

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宋旻浩在19日的SOLO演唱會「YG PALM STAGE – 2021 MINO: MANIAC」中說道，「今天我又實現了一個夢想，如果沒有我們INNER CIRCLE（粉絲團名）是絕對不可能做到的，一直很感謝大家，我愛妳們」，向粉絲們表達感謝，還在演唱會中最初公開了新專輯的收錄曲。
這首歌以感性的鋼琴伴奏，搭配宋旻浩清爽的聲音和獨一無二的旋律展開，不只擄獲粉絲們的耳朵，只屬於他的自由奔放和壓倒性的氣場，讓大家更加期待他的回歸。
宋旻浩的正規2輯《TAKE》 專輯開賣一周後，銷售量超過11萬張，身為SOLO HIP HOP歌手創下了非比尋常的成果，他的新專輯正規3輯《MINO 3rd FULL ALBUM ["TO INFINITY."]》要引起大家的關心。
時隔1年的新專輯，這次的專輯有2種不同版本的封面和內容物，KIT智能專輯也會同時發行，宋旻浩直接參與了專輯的設計，提高了收藏價值。
宋旻浩的正規3輯預購於11月24日起至12月13日為止，可以在www.applewoodshop.com / www.applewoodthailandshop.com的網站上進行預購，預購期間購買還可獲得APPLEWOOD為粉絲們準備的獨家未公開SELFIE PHOTOCARD，詳細資訊可至APPLEWOOD Creative官方SNS與官方網站洽詢。（編輯：楊穎軒）