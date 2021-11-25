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進口豬佔台總量11％　行政院：美豬僅0.3％

▲台灣1月至10月牛肉及豬肉產品（含內臟）抽驗情形。（圖／行政院提供）
▲台灣1月至10月牛肉及豬肉產品（含內臟）抽驗情形。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-25 18:35:27

4大公投將登場，反萊豬公投備受藍綠陣營討論。行政院食品安全辦公室今（25）日表示，依據食藥署豬肉儀表板，今年進口豬肉量僅佔台灣總量11％，其中美國豬肉進口1779公噸只佔0.3％，且抽驗豬肉合格率100％，萊劑殘留比例為0％。

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行政院食品安全辦公室表示，2012年以國際標準開放含乙型受體素（萊克多巴胺）牛肉進口後，食藥署與地方政府衛生局就進口與國產監測及牛、豬肉品監測及抽樣，確保市售牛、豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

食安辦公室指出，美國牛肉2021年1月至11月22日受理報驗計7401批，檢驗491批，1批檢出「超標」萊克多巴胺，產品均已退運銷毀；其中193批仍含微量萊劑，佔檢驗批39.3％。美國豬肉同時間報驗計263批，檢驗263批合格率100％，且每一批均不含微量萊劑。

食安辦公室也說，今年1月到10月，在通路及製造端共計抽驗2029件牛肉，包括國產51件、進口1978件，1件進口牛肉檢出超標的萊克多巴胺；412件含微量萊劑。抽驗5966件豬肉，包括國產4247件、進口1719件，合格率100％，萊劑殘留比例為0％。

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