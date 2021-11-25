還有1億漏抓？合庫雙連分行疑捲潤寅案 檢調約談女經理
國內史上詐貸金額最高的「潤寅」案，集團負責人楊文虎、王音之夫妻被捕後，日前二審分別判處2人25年、27年徒刑，不過檢調繼續追查，又發現合作金庫雙連分陳姓女經理，涉在2016年間配合潤寅提高授信額度，害合庫損失1億元，涉違反《銀行法》特別背信罪，台北地檢署今（25）日指揮台北市調處，兵分10路搜索，約談陳女等10人到案，釐清其中是否有弊端。
記者潘千詩／台北報導
2021-11-25 18:51:49｜2021-11-25 18:52:40
潤寅為國內老牌塑料貿易公司，成立26年，旗下還有易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，生意往來對象包括福懋實業、新纖、台化、南亞塑膠、泰豐、中國人造纖維、綿春纖維、大宇紡織等至少8家，都是知名上市公司。
楊、王涉自2010年起，長年偽造不實文件、行賄合作公司，並以應收帳款融資向9家銀行詐貸386億元。2人在詐貸案曝光前，於2019年6月潛逃出境，同年8月遭北檢發布通緝，兩人最後在美國被緝獲，分別遭解送返台歸案。
檢方偵辦後，認定兩夫妻10多年來，涉陸續向12家銀行詐貸470億餘元，受害銀行包括：台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南和兆豐等。
檢方認定，王音之為主謀，遭檢方具體求刑30年，北院去年底依《銀行法》等罪，將楊文虎重判26年、併科6億元罰金，王音之重判28年、併科6.5億元罰金。今年9月，高院將其中一項對元大銀行詐貸的犯行撤銷，改判楊文虎25年、王音之改判27年。可上訴。