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台北101跨年煙火至少300秒　邀民眾煙火中震撼看煙花

▲台北101宣布，雖然全球疫情威脅未減，但已有許多企業表態要贊助煙火，並透露至少維持跟去年一樣300秒，同時大型LED燈網「T-Pad」也再度回歸，強調將更加引人入勝。圖為2021跨年台北101煙火。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.31）
▲台北101宣布，雖然全球疫情威脅未減，但已有許多企業表態要贊助煙火，並透露至少維持跟去年一樣300秒，同時大型LED燈網「T-Pad」也再度回歸，強調將更加引人入勝。圖為2021跨年台北101煙火。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.31）

記者許家禎/台北報導

2021-11-25 18:53:30

台北101一年一度的跨年煙火眾所矚目，今（25）日台北101宣布，雖然全球疫情威脅未減，但已有許多企業表態要贊助煙火，並透露至少維持跟去年一樣300秒，同時大型LED燈網「T-Pad」也再度回歸，強調將更加引人入勝。

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台北101董事長張學舜致詞時表示，台北101將人文、藝術、時尚、創意等元素融入新年驚豔101雙跨年（新年、春節）季活動，透過當代的美學策展與藝術裝置，加上精彩多元的創意活動，期望帶給民眾一個充滿驚喜與驚豔新年體驗，也誠摯邀請民眾一起感受熱鬧節慶氣氛，要讓民眾一路從耶誕玩到農曆年、元宵節。

▲台北101董事長張學舜致詞時表示，台北101將人文、藝術、時尚、創意等元素融入新年驚豔101雙跨年季活動，要讓民眾從耶誕玩到農曆年、元宵節。從左至右朱麗文總經理、劉家豪營運長、張學舜董事長、蔣珮琳行政長。（圖／台北101提供）
▲台北101董事長張學舜致詞時表示，台北101將人文、藝術、時尚、創意等元素融入新年驚豔101雙跨年季活動，要讓民眾從耶誕玩到農曆年、元宵節。從左至右朱麗文總經理、劉家豪營運長、張學舜董事長、蔣珮琳行政長。（圖／台北101提供）
而大家關心台北101煙火施放，台北101營運長劉家豪指出，台灣經濟成長率不錯，更有許多企業表態願意贊助。他透露大型LED燈網「T-Pad」將再度回歸，煙火長度至少300秒，但考量環保因素，煙火數量不會再增加，（去年為1.6萬發），且會使用本土煙火團隊，詳細施放的細節將於12月中公布。

台北101總經理朱麗文指出，為了歡慶跨年，去年因疫情停辦的89樓觀景台「天際煙火趣」這次再度復出，跨年夜晚上10點半到凌晨1點半將開放1000人入場，每位600元「天際煙火趣」，首波700張已經售完反應很不錯，因此最後再加碼300張，邀請民眾在12月31日當晚在煙火中看煙火，近距離觀賞絢麗的高空煙火。

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