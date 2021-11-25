潤寅案檢調約談分行經理　合庫銀2點聲明：全力配合調查

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楊、王涉自2010年起，長年偽造不實文件、行賄合作公司，並以應收帳款融資向9家銀行詐貸386億元。2人在詐貸案曝光前，於2019年6月潛逃出境，同年8月遭北檢發布通緝，兩人最後在美國被緝獲，分別遭解送返台歸案。
檢方偵辦後，認定兩夫妻10多年來，涉陸續向12家銀行詐貸470億餘元，受害銀行包括台企銀、星展、土銀、元大、王道、一銀、合庫、中信、玉山、上海、華南和兆豐等。
檢方認定，王音之為主謀，遭檢方具體求刑30年，北院去年底依《銀行法》等罪，將楊文虎重判26年、併科6億元罰金，王音之重判28年、併科6.5億元罰金。今年9月，高院將其中一項對元大銀行詐貸的犯行撤銷，改判楊文虎25年、王音之改判27年。可上訴。
不過，檢調繼續追查，又發現合作金庫雙連分陳姓女經理，疑涉在2016年間配合潤寅提高授信額度，害合庫損失1億元，台北地檢署今日指揮台北市調處，兵分10路搜索，約談陳女等10人到案，釐清其中是否有弊端。對此，合庫銀行發出聲明表示，該行也是為潤寅、潤琦案受害銀行之一，目前已對相關債務人等進行訴追程序。
對於檢調為釐清貸放過程是否有弊端，約談合庫銀行相關人員等，合庫銀行也強調，將全力配合檢調單位調查，如同仁無涉及不法，亦希望司法單位能儘速還同仁清白。